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    Кабмін проведе позачергове засідання в понеділок

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    Засідання розпочнеться о 12:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля - Кабмін проведе позачергове засідання в понеділок
    Засідання розпочнеться о 12:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

    Уряд планує переглянути тарифи на електроенергію для населення.

    Кабінет Міністрів проведе позачергове засідання в понеділок, 1 червня.

    Про це свідчить порядок денний засідання на сайті уряду.

    Засідання розпочнеться о 12:00 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Для ЗМІ проходитиме відеотрансляція засідання.

    Як повідомлялось, Кабмін планує переглянути тарифи на електроенергію для населенняПерегляд тарифів забезпечить фінансову стабільність енергетичного сектору, очікують у Кабміні. Пріоритет даного рішення вказаний як високий, однак відзначена складність його впровадження.

    На минулому тижні тижня очільник комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що тарифи на електроенергію для населення у 2020 році залишаться на нинішньому рівні і підвищуватися не будуть.

    Нагадаємо, як заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, внаслідок карантинних обмежень споживання електроенергії в Україні стрімко зменшилось. За підрахунками Міністерства енергетики, скорочення становить 10%.

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