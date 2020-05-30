В Україні у 2,5 рази зросли закупівельні ціни на гречку у порівнянні з минулим роком



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31 травня 2019 року закупівельна ціна на гречку становила 6 683 грн за тонну, - міністерство

На 29 травня 2020 року закупівельна ціна на гречку становила 17 250 грн за тонну, що на 158% більше, ніж у відповідний період минулого року - міністерство

В Україні станом на 29 травня 2020 року закупівельна ціна на гречку становила 17 250 грн за тонну, що у 2,5 рази (на 158%) більше, ніж у відповідний період минулого року (6 683 грн за т). Таку інформацію можна знайти на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Також варто відзначити, що цього року станом на кінець травня ціна на сою зросла на 13% у порівнянні з відповідним періодом минулого року – з 8 998 тис. грн до 10 393 грн за тонну.

А от цьогорічна ціна на соняшник знизилась на 3% у порівнянні з минулим роком – з 10 161 тис грн до 9 867 тис. грн за тонну.

Ціна жита у порівнянні з минулим роком зросла на 23% - з 4 727 тис. грн до 5 850 тис. грн за тонну.

Ціна на пшеницю 2 класу майже не зросла у порівнянні з минулим роком і продається за 5 669 тис. грн за тонну – (минулого року 5 266 тис. грн).

Голова прогнозно-аналітичного відділу компанії «УкрАгроКонсалт» Юлія Гаркавенко рекомендує аграріям звернути увагу на сою.

«Попит на сою настільки високий, що ринок вже зараз відчуває дефіцит товару, незважаючи на те, що до кінця сезону залишається ще три місяці. Експорт здійснюється рекордними темпами, поставки досягли 2,5 млн т», - зазначила Юлія Гаркавенко.

Експерт підкреслила, що одні переробники зупиняються і поступово будуть переходити на переробку ріпаку, інші переробники були змушені почати імпорт сої.

«Такого не було як мінімум 10 років, коли Україна ще не займалася соєю і була нетто-імпортером соєвого шроту», - стверджує глава прогнозно-аналітичного відділу.

Як повідомлялося, Китай став головним імпортером української соєвої олії.

У жовтні минулого року, українські фермери масово відмовляються від вирощування сої.

Нагадаємо, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.

Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону.