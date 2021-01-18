Кабмін сьогодні розглядатиме вартість газу для населення

Кабмін планує ухвалити рішення, відповідно до якого газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб

Початок засідання заплановано на 10.00

Кабінету міністрів України сьогодні, 18 січня, на позачерговому засіданні розглядатиме ціни на газ для побутових споживачів. Про це повідомляє пресслужба уряду.

«18 січня під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться позачергове засідання уряду щодо врегулювання питання ціни на газ для побутових споживачів», ‒ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок засідання заплановано на 10.00.

Трансляція засідання за посиланням: https://youtu.be/8ZeubFQtGOo

Шмигаль 17 січня заявив, що Кабмін планує ухвалити рішення, відповідно до якого газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Гранична межа ціни на газ почне діяти з 1 лютого 2021 року.

Варто відзначити, що ціна на газ для населення у листопаді-грудні 2020 року була на рівні 6,33 грн за метр кубічний. З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася і в містах України почалися акції протесту через підняття цін на газ.

Як повідомлялося 15 січня, голова уряду Денис Шмигаль оприлюднив середню ринкову ціну на розподіл газу.

Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

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