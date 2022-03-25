Кабмін визначився з новим керівником «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» активно займається евакуацією переселенців з окупованих Росією українських міст

Кабінет міністрів обрав Олександра Камишіна головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це свідчить урядове розпорядження від 24 березня.

Сам же контракт буде підписано 1 квітня терміном на чотири роки. Наразі Олександр Камишін працює виконувачем обов’язків головою правління «Укрзалізниці» з 2021 року.

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Крім цього, Кабмін визначився з новими членами правління «Укрзалізниці». Ними стали: Григорій Бойко, Євген Лященко, Орест Логунов, Олександр Перцовський, Павло Цубер, Євген Шрамко. З ними буде підписано контракти на три роки.

Додамо, що з початку військового вторгнення Росії в Україну, з українських міст, де ведуться бойові дії, «Укрзалізниця» вивезла понад 2 млн людей.

Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.