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    Кабмін визначився з новим керівником «Укрзалізниці»

    Уряд призначив нових членів правління &laquo;Укрзалізниці&raquo; - Кабмін визначився з новим керівником «Укрзалізниці»
    Уряд призначив нових членів правління «Укрзалізниці»
    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» активно займається евакуацією переселенців з окупованих Росією українських міст

    Кабінет міністрів обрав Олександра Камишіна головою правління акціонерного товариства «Українська залізниця». Про це свідчить урядове розпорядження від 24 березня.

    Сам же контракт буде підписано 1 квітня терміном на чотири роки. Наразі Олександр Камишін працює виконувачем обов’язків головою правління «Укрзалізниці» з 2021 року.

    фото з відкритих джерел
    фото з відкритих джерел

    Крім цього, Кабмін визначився з новими членами правління «Укрзалізниці». Ними стали: Григорій Бойко, Євген Лященко, Орест Логунов, Олександр Перцовський, Павло Цубер, Євген Шрамко. З ними буде підписано контракти на три роки.

    Додамо, що з початку військового вторгнення Росії в Україну, з українських міст, де ведуться бойові дії, «Укрзалізниця» вивезла понад 2 млн людей.

    Як відомо, в Україні триває 30-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін визначився з новим керівником «Укрзалізниці»