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    Політика

    Кабмін обрав голову Комісії з гральному бізнесу

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    Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей - Кабмін обрав голову Комісії з гральному бізнесу
    Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

    За результатами співбесід Олену Водолажко та Євгена Гетьмана призначили на посади членів Комісії

    На посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей обрали Івана Рудого, а членами Комісії призначили Олену Водолажко та Євгена Гетьмана, на інші посади членів Комісії оголосили додатковий добір.

    Про це у Telegram–каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

    «Іван Рудий обраний на посаду голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на «Іграх Нескорених« в Нідерландах», – написав він.

    За словами Немчінова, відповідно до пункту 20 Порядку призначення на посади держслужби на період дії карантину був проведений добір на вакантні посади голови та 6 членів Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

    «Загалом взяти участь у доборі виявили бажання 378 осіб. До співбесіди було допущено 42 особи, з них 20 осіб подали документи на зайняття вакантної посади голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та 32 особи на членів комісії. Деякі кандидати подавали документи одночасно на кілька вакансій», – додав міністр.

    За результатами співбесід Олену Водолажко та Євгена Гетьмана призначили на посади членів Комісії.

    «Олена Водолажко – професійний адвокат, член Асоціації правників України, має значний досвід роботи у державних органах, а також досвід співпраці з державними регуляторними органами щодо розробки та впровадження регуляторних актів.

    Євген Гетьман має досвід у напрямі міжнародної співпраці, у тому числі з НАТО (координатор міжнародних проєктів), досвід роботи у регуляторних органах та досвід керівництва комунальними та приватними підприємствами«, – зазначив Немчінов.

    Нагадаємо, антикорупційний комітет парламенту визнав, що законопроєкт №2713–д, який пропонує звільнити від податків виграші від азартних ігор та лотерей, та альтернативні до нього містять корупційні ризики.

    Кабмін міністр адвокат документи Олег Немчінов
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