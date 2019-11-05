Качура подає в суд на Чорновол



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Качура запевнив, що готовий надати всі документи, які підтвердять неправдивість слів Чорновол

«Але не треба мені «лестити», і говорити, що я був в громадській організації замість Віктора Медведчука», - заявив депутат Качура

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура подає в суд на народну депутатку восьмого скликання Тетяну Чорновол за її блог про зв'язки Качури з Віктором Медведчуком і Анатолієм Шарієм.

«Я готую позов, і там будуть додані документи, які спростовують все написане нею», - сказав депутат, якого цитує Цензор.НЕТ.

На запитання, чи працював він з «Українським вибором», Качура відповів, що дійсно на початку 2012 в студентські роки як керівник «Об'єднаної молоді» брав участь у спільній акції боротьби зі СНІДом з роздачі презервативів для студентів київських вишів.

«Але не треба мені «лестити», і говорити, що я був в громадській організації замість Віктора Медведчука. Можна подивитися в реєстрі, що керівник цієї організації ніколи не змінювався», - заявив депутат.

«Що стосується моєї нібито причетності до партії Шарія, то я до нього ніякого стосунку не маю. Але дивлюся його блог. Я знаю Анатолія Жилу. Ми працювали на зорі юридичної кар'єри в Укрюрцентрі, багато років тому, він створив партію «Об'єднана Україна», а потім задовго до перейменування на «Партію Шарія» вийшов з неї. Я тут до чого?» - запитав депутат.

Щодо третього пункту про ухилення від податків Качура відповів, що дійсно володів інформагентством «Українська позиція», і навіть створив сайт, але потім продав фірму новому власнику за кілька місяців до інциденту. Ті оформили його на ту ж адресу, що і інші підприємства, і коли щодо одного з них проводили перевірки, то в список потрапило й інформагентство.

«Але, наскільки я знаю, у нього навіть не відкриті рахунки, яке переведення коштів з рахунків в готівку, як пише Чорновіл», - сказав Качура. Він запевнив, що готовий надати всі документи, які підтвердять неправдивість слів Чорновол.

Нагадаємо, раніше колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») розповіла, що депутат «Слуги народу» Олександр Качура співпрацював із Віктором Медведчуком.