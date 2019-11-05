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    Качура викликав Чорновол на публічні дебати

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    Олександр Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати - Качура викликав Чорновол на публічні дебати
    Олександр Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати

    Дебати заплановані на 6 листопада о 15:00 в GuildHall

    Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати.

    Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Звертаюся до пані Тетяні Чорновол і викликаю її на публічні дебати. Звинувачення, які звучали в мою сторону не відповідають дійсності. Народ повинен знати правду! Потрібно відповідати за свої слова. Чекаємо Вас!», - написав Качура.

    Також нардеп з цього приводу створив захід у Facebook, на 6 листопада.

    «06.11.2019, 15:00. Місце: GuildHall, Хрещатик 7/11, 6 поверх. Ведучий - Тарас Мокляк», - йдеться в анонсі.

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    Нагадаємо, раніше колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») розповіла, що депутат «Слуги народу» Олександр Качура співпрацював із Віктором Медведчуком.

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