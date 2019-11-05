Качура викликав Чорновол на публічні дебати



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Олександр Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати

Дебати заплановані на 6 листопада о 15:00 в GuildHall

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Качура викликав Тетяну Чорновол на публічні дебати.

Про це народний депутат повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Звертаюся до пані Тетяні Чорновол і викликаю її на публічні дебати. Звинувачення, які звучали в мою сторону не відповідають дійсності. Народ повинен знати правду! Потрібно відповідати за свої слова. Чекаємо Вас!», - написав Качура.

Також нардеп з цього приводу створив захід у Facebook, на 6 листопада.

«06.11.2019, 15:00. Місце: GuildHall, Хрещатик 7/11, 6 поверх. Ведучий - Тарас Мокляк», - йдеться в анонсі.

Нагадаємо, раніше колишня депутатка Верховної Ради Тетяна Чорновол («Народний фронт») розповіла, що депутат «Слуги народу» Олександр Качура співпрацював із Віктором Медведчуком.