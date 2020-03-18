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    Думки вголос

    Влада Зеленського переживає колосальний кадровий голод

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Ірина Венедіктова - новий генпрокурор - Влада Зеленського переживає колосальний кадровий голод
    Ірина Венедіктова - новий генпрокурор

    Страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП

    Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором - це такий собі символ колосального кадрового голоду, який переживає Зе-влада.

    Скажете, що це було й раніше видно? Так, це з тієї ж «опери» - ситуація, коли чи не єдиним джерелом ключових посадовців від ОП – до СБУ є «Студія 95 квартал», або коли міністрів спочатку звільняють, а потім довго шукають їм наступників…

    Але з Венедиктовою – історія особлива – всього за півроку: 3-тє місце в списку на виборах – крісло глави парламентського комітету – в.о. директора ДБР - генеральний прокурор України – однозначний рекорд. Сумний при чому…

    Бо страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП. Може, ту ж Ірину Валентинівну – на півставки, а потім – на третину?

    До чого це призведе і наскільки швидко? Не знаю, чесно. Хоча й сумно...

    Читайте також: «Нема часу розбиратись». Навіщо Зеленському генпрокурор Венедіктова

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Генпрокурор СБУ НАБУ САП Володимир Зеленський Ірина Венедіктова
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