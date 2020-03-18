Влада Зеленського переживає колосальний кадровий голод

Ірина Венедіктова - новий генпрокурор

Страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП

Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором - це такий собі символ колосального кадрового голоду, який переживає Зе-влада.

Скажете, що це було й раніше видно? Так, це з тієї ж «опери» - ситуація, коли чи не єдиним джерелом ключових посадовців від ОП – до СБУ є «Студія 95 квартал», або коли міністрів спочатку звільняють, а потім довго шукають їм наступників…

Але з Венедиктовою – історія особлива – всього за півроку: 3-тє місце в списку на виборах – крісло глави парламентського комітету – в.о. директора ДБР - генеральний прокурор України – однозначний рекорд. Сумний при чому…

Бо страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП. Може, ту ж Ірину Валентинівну – на півставки, а потім – на третину?



До чого це призведе і наскільки швидко? Не знаю, чесно. Хоча й сумно...

Джерело: Блог Сергія Тихого

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