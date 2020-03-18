Влада Зеленського переживає колосальний кадровий голод
Страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП
Призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором - це такий собі символ колосального кадрового голоду, який переживає Зе-влада.
Скажете, що це було й раніше видно? Так, це з тієї ж «опери» - ситуація, коли чи не єдиним джерелом ключових посадовців від ОП – до СБУ є «Студія 95 квартал», або коли міністрів спочатку звільняють, а потім довго шукають їм наступників…
Але з Венедиктовою – історія особлива – всього за півроку: 3-тє місце в списку на виборах – крісло глави парламентського комітету – в.о. директора ДБР - генеральний прокурор України – однозначний рекорд. Сумний при чому…
Бо страшно й подумати, що буде, коли знадобиться, скажімо, знайти нового главу НАБУ чи САП. Може, ту ж Ірину Валентинівну – на півставки, а потім – на третину?
До чого це призведе і наскільки швидко? Не знаю, чесно. Хоча й сумно...
Джерело: Блог Сергія Тихого