Калінінград - це наша область: Лукашенко присвоїв собі російську територію



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«Фактично ми в Білорусі були з багатьох питань відповідальні за Калінінградську область», - нагадав Лукашенко

«Ще в радянські часи багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі», - пояснив Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає російський Калінінград територією своєї держави, бо «ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія».

Про це він заявив на зустрічі з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.

«Я і Єльцину, і Володимиру Володимировичу (Путіну. - ред.) часто говорив, коли обговорювали якісь проблеми: Калінінград - це наша область, ми за неї відповідали і відповідаємо насамперед, а не Росія. Путін каже: «Я не проти», - повідомив Лукашенко, якого цитує пресслужба президента Білорусі.

«Ще в радянські часи, коли була єдина країна, багато було розмов на найвищому рівні про те, щоб приєднати Калінінградську область до Білорусі. Тоді було всеодно. Може, добре, що не зробили, тому що Крим приєднали до України - виявилося, що «неправильно» зробили. Тим не менш, таких розмов було багато, і фактично ми в Білорусі були з багатьох питань відповідальні за Калінінградську область, тому що були найближчими», - зауважив Лукашенко.

Нагадаємо, у жовтні Лукашенко вперше зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори президентів пройшли в рамках другого Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі.