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    У світі

    «Я втомився». Лукашенко здивував заявою

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    Президент Білорусі Олександр Лукашенко - «Я втомився». Лукашенко здивував заявою
    Президент Білорусі Олександр Лукашенко

    Білоруський лідер зазначив, що його життя нагадує біг білки в колесі

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що втомився від роботи на посаді глави держави.

    Про це повідомляє «БелАт».

    Білоруський лідер зазначив, що його життя нагадує біг білки в колесі, однак підкреслив, що таким є життя всіх глав держав.

    Він також додав, що, незважаючи на щільний графік, у нього залишається вільний час, наприклад щоб вибратися на шашлики.

    «Схопився і крутишся, бігаєш. Як 25 років можна бігати? А ти звик. Колесо крутиться - куди діватися. Якщо бігти не будеш, колесо буде крутитися і тебе кидати», - сказав Лукашенко.

    Крім того, президент Білорусі заявив, що може дозволити собі відпочинок, якщо немає важливих запланованих заходах.

    Також  Лукашенко заявив, що після закінчення президентського терміну волів би стати ректором «деякого із закладів».

    Білорусь Олександр Лукашенко відпочинок політика президент
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