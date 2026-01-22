Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа

Євросоюз готовий працювати з ініціативою лише в межах мандату ООН щодо Гази

Європейський Союз може співпрацювати з Радою миру, створеною президентом США Дональдом Трампом, лише за умови, що її діяльність буде обмежена врегулюванням ситуації в Секторі Газа відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За словами Каї Каллас, Євросоюз зможе працювати з Радою миру лише в межах мандату, визначеного Радою Безпеки ООН. «Ми хочемо працювати заради миру на Близькому Сході, і ми хочемо, щоб ця Рада миру була обмежена резолюцією Ради Безпеки ООН, як це було передбачено», – заявила вона.

Каллас нагадала, що створення Ради миру щодо Сектору Гази було передбачене відповідною резолюцією Ради Безпеки ООН, однак на обмежений період – до 2027 року. Вона також зазначила, що у резолюції був визначений чіткий механізм передачі влади палестинцям.

«Отже, якщо ми звузимо її застосування до Сектору Гази, як це й планувалося, тоді ми також зможемо з нею працювати», – підкреслила Каллас. Водночас, за її словами, ЄС не підтримує розширення мандату Ради миру за межі визначених ООН повноважень.

17 листопада 2025 року Рада Безпеки ООН затвердила резолюцію на підтримку Комплексного плану припинення конфлікту в Секторі Гази, про який Дональд Трамп оголосив 29 вересня. Документ підтримали 13 країн-членів Ради Безпеки, Китай та Росія утрималися.

Резолюція передбачала створення перехідної адміністрації під назвою «Рада миру», яка має координувати відновлення Гази та гуманітарну допомогу.

Водночас Дональд Трамп створює Раду миру під ширшою ініціативою та планує вимагати від держав-учасниць внески по одному мільярду доларів. До Ради миру були запрошені європейські країни, Канада, Росія, Білорусь та Україна.