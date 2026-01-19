Головна Світ Політика
Лукашенко отримав запрошення до Ради миру Трампа щодо Гази

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Мінськ назвав це визнанням «міжнародного авторитету» білоруського правителя

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав офіційне звернення від президента США Дональда Трампа із запрошенням увійти до складу створюваної Вашингтоном Ради миру щодо врегулювання ситуації в секторі Гази. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію БЕЛТА.

За словами представника білоруського зовнішньополітичного відомства, Мінськ сприйняв ініціативу Вашингтона «дуже позитивно» і трактує її як політичний сигнал на користь Лукашенка. Речник білоруського МЗС наголосив, що запрошення вже довели до відома білоруського правителя, і той нібито підтримав ідею участі в новому форматі.

«Ми також розглядаємо цю пропозицію як визнання особистих заслуг і міжнародного авторитету глави білоруської держави. Пропозиція була доведена до відома президента Республіки Білорусь і сприйнята ним позитивно», – заявив речник МЗС.

Водночас у Мінську одразу дали зрозуміти, що бачать Раду миру не лише як майданчик для обговорення Гази, а як потенційний глобальний інструмент впливу. За словами речника, Білорусь готова долучитися до роботи органу, але розраховує на розширення його мандата.

Водночас деталі щодо формату участі Білорусі, її внеску чи конкретних повноважень Лукашенка в Раді миру наразі не оприлюднені. Ні Вашингтон, ні Мінськ не повідомили, чи передбачає запрошення фінансові зобов’язання, кадрове представництво або право голосу.

Окремо варто зазначити, що Білорусь не є стороною ізраїльсько-палестинського конфлікту, не має прямого військового чи політичного впливу на процеси в регіоні та традиційно виступає з позицій, близьких до Кремля.

Раніше стало відомо, що запрошення увійти до складу Ради миру по сектору Гази отримав і російський диктатор Путін. У Кремлі це підтвердили, однак не уточнили, чи погодиться Москва брати участь у форматі та на яких умовах.

Теги: сектор Гази Білорусь Олександр Лукашенко Дональд Трамп

