Чи наблизився мир в Україні після переговорів Трампа та Зеленського: аналіз Reuters

Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді тривала близько трьох годин

Після зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в маєтку Мар-а-Лаго у Флориді знову йдеться про можливість угоди, що покладе край війні в Україні. Як зазначає Reuters, Трамп заявив, що сторони «можливо, дуже близькі» до такого рішення, проте ключові суперечливі питання залишаються невирішеними, пише «Главком».

Території та безпека

Росія вимагає, щоб Київ вивів війська з частини Донбасу, який вона не контролює повністю, але ці вимоги Україна відкидає. Київ наполягає на збереженні лінії фронту без передачі під контроль Росії територій, які він обороняє.

Обидва президенти погодилися, що майбутнє Донбасу ще не вирішене, але Трамп стверджує, що переговори «рухаються у правильному напрямку». У своїх початкових пропозиціях США також запропонували створення вільної економічної зони на частині спірних територій, хоча деталі цього механізму залишаються неясними.

Безпекові гарантії

Одне з найгостріших питань – гарантії безпеки для України у довгостроковій перспективі. Зеленський повідомив, що проєкт мирної угоди передбачає 15‑річні гарантії США, а він попросив розглянути термін до 50 років.

Натомість Трамп вважає, що Європа має узяти на себе більшу частину цих зобов’язань. При цьому Росія заявила, що будь‑яке розміщення іноземних військ в Україні є неприпустимим.

Крім того, Москва наполягає на обмеженні чисельності Збройних сил України, захисті прав російськомовних і православних громадян, а також на нейтральному статусі України. Київ у відповідь наголошує, що його законодавство і так гарантує права всіх громадян, а українська мирна пропозиція передбачає збереження озброєних сил на нинішньому рівні – 800 тис. осіб.

НАТО та ЄС

Однією з умов, яку висував диктатор Путін, є письмове зобов’язання Заходу не розширювати НАТО на схід, включно із забороною для України вступати до альянсу. Початкові пропозиції США містили положення про закріплення цієї заборони в українській конституції та в статуті самої НАТО.

Що стосується відносин із Європейським Союзом, то США, НАТО та країни ЄС пропонують Києву гарантійні механізми взаємної оборони, схожі на принцип статті 5 у НАТО, і тимчасовий преференційний доступ до європейського ринку під час розгляду заявки України на членство у ЄС.

Економічні та інші вимоги

У проєктах мирних пропозицій США пропонувалося також поступове реінтегрування Росії у світову економіку: відновлення участі Москви у G8 та спільні проєкти у сфері енергетики, технологій і видобутку ресурсів. Але ці пункти викликали суперечності, серед іншого – – через розбіжності щодо заморожених російських активів.

Вибори в Україні

Вашингтон озвучив ідею про можливі вибори в Україні, але Путін стверджував, що легітимність київського керівництва вичерпана, оскільки вибори не проводилися після закінчення терміну Зеленського. У Києві відповідають, що вибори неможливі під час воєнного стану, й вони мають відбутися лише після забезпечення безпеки та стабільності.