Головна Світ Політика
search button user button menu button

Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США
Рютте назвав США незамінним партнером Європи в обороні
фото: dpa

Генсек НАТО переконаний, що Вашингтон залишається ключовим союзником Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європейський Союз не повинен згортати оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, попри зміну політичного курсу адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

Рютте наголосив, що США очікують від європейських союзників більшої відповідальності у сфері безпеки, зокрема збільшення оборонних витрат.

«Зрештою йдеться про те, щоб робити це разом зі США», – підкреслив генсек НАТО.

Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують Північноатлантичний альянс і не мають намірів залишати його або скорочувати свою присутність у Європі. Заява Рютте пролунала на тлі слів голови Європейської народної партії Манфреда Вебера, який раніше закликав до створення так званого «європейського НАТО», аргументуючи це неможливістю беззастережно покладатися на США.

Рютте зазначив, що з великою повагою ставиться до Вебера, однак має іншу позицію з цього питання.

«Я абсолютно переконаний, що США повністю підтримують НАТО. У цьому немає жодних сумнівів», – заявив він.

У цьому контексті генсек нагадав про саміт НАТО в Гаазі, який відбувся влітку, де всі союзники домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

«Я вважаю, що на сьогодні це один із найбільших успіхів президента Трампа у зовнішній політиці. Коли мова йде про Європу і НАТО, то це більше, ніж ЄС», – наголосив він, згадавши серед ключових членів Альянсу Велику Британію, Норвегію та Канаду.

Раніше Марк Рютте неодноразово заявляв, що Сполучені Штати залишаються стратегічним союзником Європи в межах НАТО та не планують відмовлятися від своїх безпекових зобов’язань перед європейськими партнерами.
 

Читайте також:

Теги: США Європа зброя Марк Рютте НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співробітник ФБР йде по оточеній території
ФБР затримало чоловіка, який влаштував стрілянину у Вашингтоні
27 листопада, 05:21
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
На переговорах США та України питання територій зайшло «у глухий кут» – ABC News
1 грудня, 22:19
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США
5 грудня, 01:14
Українська сторона хоче, щоб будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточній лінії фронту
Мирні переговори зайшли у глухий кут через територіальне питання – Politico
8 грудня, 17:50
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
Axios: Трамп пропонує Росії і Китаю поділити сфери впливу у світі
12 грудня, 22:32
Кислиця підтвердив, що США уважно слухають Україну і працюють над миром
Кислиця спростував теорії змови навколо мирних переговорів із США
15 грудня, 18:03
МЗС Китаю заявило, що Пекін виступає проти «одностороннього цькування»
Китай став на бік Венесуели після погроз Трампа
18 грудня, 06:39
Президент Володимир Зеленський заявив, що українська пропозиція складається з трьох документів
Трамп хотів, щоб Україна поступилась територією, але Київ висунув іншу пропозицію – NYT
13 грудня, 15:16
Адміністрація Трампа заборонила в’їзд до США Тьєррі Бретону
США запровадили візові обмеження проти колишнього єврокомісара Бретона
24 грудня, 14:47

Політика

Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США
Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
Росія перенесла запуск ракети «Союз-5»
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США
Весь Донбас або нічого: Путін озвучив позицію на переговорах зі США
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим
Ексголовком ЗСУ пояснив, чому рішення про відкриття кордону для 18-22-річних є помилковим
Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України
Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України
Кім Чен Ин анонсував модернізацію оборонного сектора
Кім Чен Ин анонсував модернізацію оборонного сектора

Новини

В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Сьогодні, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua