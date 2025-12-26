Питання оборони. Генсек НАТО дав чітку відповідь, чи може Європа обійтися без США

Генсек НАТО переконаний, що Вашингтон залишається ключовим союзником Альянсу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європейський Союз не повинен згортати оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, попри зміну політичного курсу адміністрації президента США Дональда Трампа, повідомляє «Главком».

Рютте наголосив, що США очікують від європейських союзників більшої відповідальності у сфері безпеки, зокрема збільшення оборонних витрат.

«Зрештою йдеться про те, щоб робити це разом зі США», – підкреслив генсек НАТО.

Він запевнив, що Сполучені Штати повністю підтримують Північноатлантичний альянс і не мають намірів залишати його або скорочувати свою присутність у Європі. Заява Рютте пролунала на тлі слів голови Європейської народної партії Манфреда Вебера, який раніше закликав до створення так званого «європейського НАТО», аргументуючи це неможливістю беззастережно покладатися на США.

Рютте зазначив, що з великою повагою ставиться до Вебера, однак має іншу позицію з цього питання.

«Я абсолютно переконаний, що США повністю підтримують НАТО. У цьому немає жодних сумнівів», – заявив він.

У цьому контексті генсек нагадав про саміт НАТО в Гаазі, який відбувся влітку, де всі союзники домовилися поступово збільшити оборонні витрати до 5% ВВП до 2035 року.

«Я вважаю, що на сьогодні це один із найбільших успіхів президента Трампа у зовнішній політиці. Коли мова йде про Європу і НАТО, то це більше, ніж ЄС», – наголосив він, згадавши серед ключових членів Альянсу Велику Британію, Норвегію та Канаду.

Раніше Марк Рютте неодноразово заявляв, що Сполучені Штати залишаються стратегічним союзником Європи в межах НАТО та не планують відмовлятися від своїх безпекових зобов’язань перед європейськими партнерами.

