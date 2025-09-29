Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білий дім представив план припинення вогню у Газі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
Нетаньягу вже підтримав план Трампа
фото: Reuters

В одному з пунктів зазначається про створення спеціальної економічної зони з пільгами

Білий дім опублікував план завершення війни в Газі. Він складається з 20 пунктів. «Главком» наводить головні тези.

  • Газа стане демілітаризованою зоною, вільною від терору.
  • Відбудова Гази для покращення умов життя її мешканців.
  • При згоді обох сторін – негайне припинення бойових дій.
  • Протягом 72 годин після згоди – повернення всіх заручників.
  • Ізраїль звільнить в'язнів і передасть тіла загиблих у відповідь.
  • Амністія та безпечний виїзд для роззброєних членів ХАМАС.
  • Широка гуманітарна допомога, відновлення інфраструктури.
  • Допомога розподіляється через міжнародні організації.
  • Тимчасове технократичне керівництво під міжнародним контролем.
  • Економічне відновлення за планом Трампа та залучення інвестицій.
  • Створення спеціальної економічної зони з пільгами.
  • Жоден мешканець не буде примушений до виїзду, тільки добровільно.
  • ХАМАС не братиме участі в управлінні, демілітаризація Гази.
  • Регіональні гарантії безпеки та мирного співіснування.
  • Створення Міжнародних стабілізаційних сил для підтримки порядку.
  • Ізраїль поетапно виведе війська, залишивши лише периметр безпеки.
  • Якщо ХАМАС відмовиться, процес триватиме в контрольованих зонах.
  • Запуск міжрелігійного діалогу для зміни наративів.
  • Поступ до палестинської державності через реформи.
  • США ініціюють політичний діалог між Ізраїлем і палестинцями.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази. 

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. 

Теги: сектор Гази Ізраїль перемир'я Палестина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія завжди повторюється
Спокою не буде. Як при цьому стати вільним?
27 вересня, 20:17
Обіцяний раніше Ізраїлем комплекс протиповітряної оборони Patriot вже цілий місяць задіяний в Україні для посилення сил ППО
Зеленський: В Україні вже місяць працює Patriot з Ізраїлю
27 вересня, 17:19
Віткофф зазначає, що США представили 21-пунктний мирний план лідерам кількох країн Близького Сходу
США підготували мирний план для Ізраїлю та ХАМАС
25 вересня, 00:13
Не тільки Франція: ще чотири європейські країни визнали Палестинську державу
Не тільки Франція: ще чотири європейські країни визнали Палестинську державу
23 вересня, 01:42
За словами МЗС, найближчим часом Чехія не планує визнавати Палестину
Чехія відмовилася визнавати Палестину державою
22 вересня, 11:45
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
7 вересня, 23:20
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
3 вересня, 01:59
Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас
США відмовляють у візі президенту Палестинської адміністрації: у чому причина
31 серпня, 05:54
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
Ізраїль, ймовірно, ліквідував високопоставленого терориста ХАМАС
31 серпня, 01:29

Соціум

Білий дім представив план припинення вогню у Газі
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
В Індії майже 40 людей загинули через тисняву на мітингу
В Індії майже 40 людей загинули через тисняву на мітингу

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua