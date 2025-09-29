Білий дім представив план припинення вогню у Газі

В одному з пунктів зазначається про створення спеціальної економічної зони з пільгами

Білий дім опублікував план завершення війни в Газі. Він складається з 20 пунктів. «Главком» наводить головні тези.

Газа стане демілітаризованою зоною, вільною від терору.

Відбудова Гази для покращення умов життя її мешканців.

При згоді обох сторін – негайне припинення бойових дій.

Протягом 72 годин після згоди – повернення всіх заручників.

Ізраїль звільнить в'язнів і передасть тіла загиблих у відповідь.

Амністія та безпечний виїзд для роззброєних членів ХАМАС.

Широка гуманітарна допомога, відновлення інфраструктури.

Допомога розподіляється через міжнародні організації.

Тимчасове технократичне керівництво під міжнародним контролем.

Економічне відновлення за планом Трампа та залучення інвестицій.

Створення спеціальної економічної зони з пільгами.

Жоден мешканець не буде примушений до виїзду, тільки добровільно.

ХАМАС не братиме участі в управлінні, демілітаризація Гази.

Регіональні гарантії безпеки та мирного співіснування.

Створення Міжнародних стабілізаційних сил для підтримки порядку.

Ізраїль поетапно виведе війська, залишивши лише периметр безпеки.

Якщо ХАМАС відмовиться, процес триватиме в контрольованих зонах.

Запуск міжрелігійного діалогу для зміни наративів.

Поступ до палестинської державності через реформи.

США ініціюють політичний діалог між Ізраїлем і палестинцями.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.

Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.

До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.