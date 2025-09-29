Білий дім представив план припинення вогню у Газі
В одному з пунктів зазначається про створення спеціальної економічної зони з пільгами
Білий дім опублікував план завершення війни в Газі. Він складається з 20 пунктів. «Главком» наводить головні тези.
- Газа стане демілітаризованою зоною, вільною від терору.
- Відбудова Гази для покращення умов життя її мешканців.
- При згоді обох сторін – негайне припинення бойових дій.
- Протягом 72 годин після згоди – повернення всіх заручників.
- Ізраїль звільнить в'язнів і передасть тіла загиблих у відповідь.
- Амністія та безпечний виїзд для роззброєних членів ХАМАС.
- Широка гуманітарна допомога, відновлення інфраструктури.
- Допомога розподіляється через міжнародні організації.
- Тимчасове технократичне керівництво під міжнародним контролем.
- Економічне відновлення за планом Трампа та залучення інвестицій.
- Створення спеціальної економічної зони з пільгами.
- Жоден мешканець не буде примушений до виїзду, тільки добровільно.
- ХАМАС не братиме участі в управлінні, демілітаризація Гази.
- Регіональні гарантії безпеки та мирного співіснування.
- Створення Міжнародних стабілізаційних сил для підтримки порядку.
- Ізраїль поетапно виведе війська, залишивши лише периметр безпеки.
- Якщо ХАМАС відмовиться, процес триватиме в контрольованих зонах.
- Запуск міжрелігійного діалогу для зміни наративів.
- Поступ до палестинської державності через реформи.
- США ініціюють політичний діалог між Ізраїлем і палестинцями.
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп представив союзникам свій план завершення війни у Газі.
Також повідомлялось, що Трамп оголосив про проведення ефективних переговорів, спрямованих на підписання фінальної мирної угоди для завершення війни у Секторі Гази.
До слова, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.
