Трамп офіційно представив «Раду миру» в Давосі: список країн-учасниць

На церемонії підписання документів заснування «Ради Миру» не були присутні лідери країн ЄС

14 січня 2026 року президент Дональд Трамп підписав документи щодо офіційного створення «Ради миру» на конференції в Давосі. Також стали відомі країни, які увійшли до «Ради миру» Трампа. Про це пише «Главком» із посиланням на прямий етер церемонії в Давосі.

Під час церемонії Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що всі країни хочуть долучитися до «Ради миру». «Це дуже захопливий день, який довго готувався. Багато країн щойно отримали своє повідомлення, і всі хочуть бути частиною цього. Ми працюватимемо з багатьма іншими, зокрема з ООН», – зазначив він.

Дональд Трамп також висловився про лідерів країн, які стали учасницями «Ради миру». «Ви є лідерами націй – у більшості випадків дуже популярні лідери, у деяких випадках менш популярні – але так і буває в житті», – зазначив Трамп.

Президент США висловився й про Україну та зазначив, що війна в країні незабаром має закінчитися. Про це політик заявив, говорячи про вісім воєн і про ще одну, яка має закінчитися. Ще Трамп прокоментував можливі успіхи, яких він може досягти спільно з «Радою миру». «Якщо ми зможемо досягти успіху в Газі, ми можемо розповсюдити цей досвід. Ми можемо зробити все, що завгодно», – сказав він.

Список країн-учасниць «Ради миру»

Бахрейн

Марокко

Аргентина

Вірменія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Єгипет

Угорщина

Індонезія

Йорданія

Казахстан

Косово

Монголія

Пакистан

Парагвай

Катар

Саудівська Аравія

Туреччина

ОАЕ

Узбекистан

Водночас цей список не доповнили головні країни-союзниці ЄС. До того ж вони не були присутні й на церемонії. Захід відвідали представники близько 20 країн, наприклад, Близького Сходу та Південної Америки Саудівської Аравії, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів, Аргентини та Парагваю тощо.

Однак Трамп висловив задоволення щодо країн, які вже долучили до його ініціативи. «Мені насправді подобається ця група. Мені подобаються всі її члени. Ви можете в це повірити? Зазвичай у мене є два-три члени, які мені не подобаються. Тут я таких не бачу», – сказав він.

До складу керівного органу «Ради миру» входять держсекретар Марко Рубіо, зять Трампа Джаред Кушнер та експрем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер. Очільником цієї ініціативи став її засновник Дональд Трамп.

Нагадаємо, що президент США запросив низку світових лідерів приєднатися до його Ради миру для Гази. Серед запрошених є Україна. Американський лідер сподівається просунути свій 20-пунктний план забезпечення тривалого миру та відновлення палестинського анклаву.

Також президент США Дональд Трамп заявляв, що новостворена Рада миру потенційно може стати заміною Організації Об'єднаних Націй. Попри це, він вважає за доцільне зберегти ООН, оскільки вона володіє «колосальним потенціалом», який, проте, досі не був реалізований.

Раніше «Главком» писав про те, що Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру. Також він заявив у , що президент Росії Володимир Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за відбудовою Гази