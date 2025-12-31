Spiegel дізнався, що європейські лідери радили Зеленському перед переговорами у США

Учасник відеоконференції підтвердив, що такі поради звучали, але наголосив на конфіденційності обговорення

Деякі лідери країн Європейського Союзу напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом закликали його «бути обережним» і не робити надто радикальних кроків у переговорах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журнал Spiegel.

Глави європейських держав ділилися думками про дипломатичну стратегію України перед зустріччю з Трампом.

Під час розмови канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який організував телеконференцію, підкреслив важливість домовленостей зі США щодо гарантій безпеки, можливих територіальних поступок та плану відновлення України. Він закликав Зеленського «не заходити занадто далеко» в окремих питаннях і бути «обережним» у підходах.

Представниця уряду Німеччини на запит Spiegel відмовилася коментувати деталі конфіденційної розмови. Водночас інший учасник відеоконференції підтвердив, що такі поради звучали, але наголосив на конфіденційності обговорення.

Ще одним ключовим моментом обговорення стали гарантії безпеки для України. За даними стенограми, президент Франції Емманюель Макрон закликав європейців пришвидшити роботу над власними гарантіями безпеки й якомога швидше визначити конкретні кроки з цього питання.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також зауважив, що Європа не повинна виглядати тією стороною, яка затримує цей процес. Водночас кілька європейських лідерів наголосили, що для гарантій безпеки чи навіть розміщення військ необхідне схвалення парламентами їхніх країн.

У дискусії також звучали питання територіальних поступок. Прем’єри Данії, Швеції та Норвегії: Метте Фредеріксен, Ульф Крістерссон та Йонас Гар Стьоре порадили Зеленському по можливості максимально чітко з’ясувати позицію США щодо гарантій безпеки після зустрічі з Трампом.

Вони неодноразово підкреслювали: будь‑які поступки в територіальних питаннях не повинні відбуватися без твердих і документально оформлених гарантій безпеки для України з боку США чи інших союзників.

Також звучали пропозиції, щоб Зеленський запитав Трампа про позицію Росії щодо поточної версії мирного плану і про можливі дії США у разі відмови Москви підписати домовленості.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США.

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.