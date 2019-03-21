Канада і країни Європи проведуть власну перевірку Boeing 737 MAX



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Після авіакатастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines велика кількість країн призупинили польоти Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX

«Ми в Канаді проведемо свою сертифікацію, навіть якщо це буде вже зроблено FAA», - сказав міністр транспорту Канади Марк Гарно

Авіаційна влада Канади і європейських країн перевірять безпеку літаків Boeing 737 Max і нове програмне забезпечення незалежно від Федерального управління цивільної авіації США.

Представник європейського регулятора Патрік Кью заявив, що буде проведена «дуже глибока і конкретна перевірка» змін, які виконають Boeing і FAA для забезпечення безпеки експлуатації літаків, повідомляє Associated Press.

У свою чергу міністр транспорту Канади Марк Гарно повідомив, що «коли зміни в програмному забезпеченні будуть завершені, а на це потрібно кілька тижнів, ми в Канаді проведемо свою сертифікацію, навіть якщо це буде вже зроблено FAA».

Нагадаємо, 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн.

В авіакомпанії Ethiopian Airlines повідомили, що процедура впізнання і ДНК-експертиза останків жертв триватиме до 6 місяців.

Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

Джерело: Новое Время