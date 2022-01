До Києва прибула міністерка закордонних справ Канади

Міністерка закордонних справ (МЗС) Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну, де вже встигла зустрітись з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це очільник українського уряду повідомив у своєму Twitter.

«Радий зустріти в Києві очільницю МЗС Канади Мелані Жолі. Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Україною і Канадою. Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю», – написав Шмигаль.

Glad to welcome Foreign Minister of Canada @melaniejoly in Kyiv. Grateful for such an important demonstration of support & openness towards strengthening relations. We look forward to a productive dialogue on expanding the Free Trade Agreement. pic.twitter.com/PHnJA88CJx