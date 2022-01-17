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    До Києва прибула міністерка закордонних справ Канади

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    Денис Шмигаль&nbsp;зустрів у Києві очільницю МЗС Канади&nbsp;Мелані Жолі - До Києва прибула міністерка закордонних справ Канади
    Денис Шмигаль зустрів у Києві очільницю МЗС Канади Мелані Жолі
    фото: Денис Шмигаль/twitter

    Україна розраховує на продуктивний діалог з Канадою щодо розширення Угоди про вільну торгівлю

    Міністерка закордонних справ (МЗС) Канади Мелані Жолі у понеділок, 17 січня, прибула в Україну, де вже встигла зустрітись з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Про це очільник українського уряду повідомив у своєму Twitter.

    «Радий зустріти в Києві очільницю МЗС Канади Мелані Жолі. Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Україною і Канадою. Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю», – написав Шмигаль.

    Міністерка перебуватиме з візитом в Україні 17-18 січня на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

    За даними МЗС України, у вівторок глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російської агресії, консолідація подальших кроків зі стримування РФ, зміцнення безпекового сектору України.

    Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробітництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах.

    Раніше глава МЗС Данії на два дні приїхав до України. Після цього візиту стало відомо, що Данія виділить Україні 22 млн євро: на що підуть гроші.

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    Теги: МЗС міністр Канада Україна уряд Денис Шмигаль
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    До Києва прибула міністерка закордонних справ Канади