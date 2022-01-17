Як в Україні готують майбутніх морських піхотинців (відео)

З розпадом СРСР «морські котики» Майського одні з перших присягнули на вірність Україні

Військове телебачення України представило нову серію документального серіалу «Школа війни».

Цього разу розповідається про навчання майбутніх морських піхотинців.

«Курсантам морської піхоти необхідно висадитися на таємному острові, провести розвідку узбережжя, дочекатися основних сил та зачистити адміністративні будівлі на ньому. Для цього їм необхідно вивчити основні методи підходу до узбережжя яке контролює ворог, прийоми та засоби розвідки, основні методи висадки на узбережжя, а також навчитися прийомам CQB. Заняття ж для морських піхотинців будуть проводити оператори легендарного 73-го морського центру спеціальних операцій» − йдеться в описі серії.

Сам острів на який їм потрібно висадитися має також свою унікальну історію – це штучне утворення у Чорному морі поблизу Очакова. Його було збудовано ще в імперські часи – тоді він слугував за військову фортецю.

Найцікавіша ж частина його історії розпочинається після Другої світової. Після того як у 1955 році був підірваний диверсантами трофейний лінкор «Новоросійськ» (в складі італійського флоту Джуліо Чезаре), СРСР звинуватило в цьому італійських бойових плавців-диверсантів (які на той момент вважалися найкращим підводним спецпідрозділом у світі) і створило саме на Майському свій морський спецназ. Після цього острів він зник з усіх карт, а архіви з його згадкою засекретили.

З розпадом СРСР «морські котики» Майського одні з перших присягнули на вірність Україні. Так розпочалась нова історія цього острова.

Нагадаємо, напередодні у Дніпрі попрощалися із загиблим на Донбасі 23-річним захисником.

Як відомо, Росія перевіряє боєготовність армії на окупованому Донбасі.

Тим часом новий голова ОБСЄ зібрався на Донбас.

Читайте також: