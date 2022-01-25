Офіційно. Канада евакуйовує з України сім'ї дипломатів

Чиновники МЗС Канади і посольства в Києві будуть продовжувати уважно стежити за ситуацією

Покинути Україну повинні діти віком до 18 років і члени сім'ї, які супроводжують неповнолітніх

Канада тимчасово відкликає сім'ї дипломатів з України через нарощування російської військової потужності на кордоні України. Про це повідомляє пресслужба МЗС Канади.

Покинути Україну повинні діти віком до 18 років і члени сім'ї, які супроводжують неповнолітніх.

«У зв'язку з триваючим нарощуванням військового потенціалу Росії і дестабілізуючою діяльністю в Україні і навколо неї, ми прийняли рішення тимчасово відкликати дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років і супроводжуючих їх членів сімей», – йдеться в повідомленні МЗС.

При цьому у відомстві додали, що чиновники міністерства закордонних справ і посольства в Києві будуть продовжувати уважно стежити за ситуацією.

Кілька годин тому ЗМІ повідомили, що Канада наказала членам родин дипломатів покинути Україну.

Відповідне рішення з'явилося після того, як США, Велика Британія, Німеччина і Австралія оголосили про аналогічні кроки на тлі побоювання, що російський президент Володимир Путін може незабаром віддати наказ здійснити вторгнення в Україну.

Як відомо, станом на 25 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію.

Сьогодні стало відомо, що Канада закликає своїх громадян виїхати з України. Водночас про евакуацію працівників посольства тоді не йшлося. Також відомо, що Канада розглядає можливість передачі Україні озброєння.

Напередодні Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну.

Разом з тим низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.