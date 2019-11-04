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    Кандидат на посаду голови Інституту нацпам'яті обіцяє звільнити усіх його співробітників

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    Олександр Харченко хоче звільнити усіх співробітників&nbsp;Інституту нацпам'яті - Кандидат на посаду голови Інституту нацпам'яті обіцяє звільнити усіх його співробітників
    Олександр Харченко хоче звільнити усіх співробітників Інституту нацпам'яті

    Історик Харченко хоче усунути всю «пропагандистську команду» Інституту нацпам'яті

    Історик Олександр Харченко, кандидат на посаду директора Українського інституту національної пам'яті, обіцяє звільнити усіх його співробітників.

    Про це Харченко написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Якби так перезавантажити нашу пропаганду, з її головним органом, щоб вона пропагандою бути перестала. Вірю, що це може статись, як вірю в демократію ) І першим кроком має бути усунення всіє пропагандистської команди», - написав історик.

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    Нагадаємо, 18 вересня Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді голови Українського інституту національної пам’яті.

    Після звільнення В’ятрович планує повернутися до історичної діяльності, адже останні п’ять років не міг приділити час цій сфері

    Як відомо, В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті 25 березня 2014 року.


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