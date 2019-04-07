Кандидатам у президенти офіційно дозволили агітувати



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Як повідомила глава ЦВК, з завтрашнього дня, 8 квітня, кандидати в президенти України Порошенко та Зеленський можуть займатись передвиборчою агітацією

Центральна виборча комісія (ЦВК) дозволила кандидатам на посаду президента України проводити агітацію на виборах президента 2019. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Як повідомила глава ЦВК, з завтрашнього дня, 8 квітня, кандидати в президенти України можуть займатись передвиборчою агітацією.

«Також є дуже важливим, що з завтрашнього дня кандидати мають можливість юридично брати участь в агітаційній компанії. Це також є дуже важливим питанням. Оскільки до цього передвиборча агітація (до встановлення результатів першого туру, - ред.) була не в межах діючого законодавства», - повідомила Сліпачук.

Крім того, в Центральній виборчій комісії повідомили, що з 7 квітня кандидати в президенти можуть направляти в ЦВК подання щодо складу окружних виборчих комісій на виборах президента України 21 квітня 2019.

За словами Сліпачук, формування складу комісій окружних виборчкомів стало можливим після оголошення комісією про проведення другого туру виборів.

«Прийняття сьогоднішнього рішення (про оголошення другого туру, - ред.) дає можливість нашим кандидатам розпочати направлення до ЦВК подання щодо складу окружних виборчих комісій», - повідомила глава ЦВК.

За її словами, з 9 квітня Центрвиборчком зможе розпочати навчання членів окружних виборчих комісій.

«Це дуже важливо, тому що завтра останній день і ми фактично розблокували юридично цей процес прийняття рішення. Для того, щоб вони спромоглися зробити належне подання і ми мали сформувати з 9 по 10 квітня ОВК, розпочати їх навчання і багато інших кроків», - повідомила Сліпачук.

Другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).