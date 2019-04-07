Жорстка розмова з президентом

Євген Бистрицький Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Джорджа Сороса

Євген Бистрицький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один з кандидатів в президенти викликав на дискусію представників громадянського суспільства

Відбулась досить розважлива і жорстка — з боку громадських представників — аргументована розмова. Президент і кандидат намагався відповісти на головні зауваження і критику. Вийшло непогано.

Тут не було заскочених порохоботів. Заспокійтесь. Була чесна і жорстка розмова з Президентом тих, хто ніколи не піддакував ані йому, ані владі. Тих, хто на сьогодні підпадає також під закон про е-декларацїі. Хто вболіває за країну. Не за себе.

Була розмова про тих, кого «почуте», про критичні помилки, про їхнє не на словах, а практичне виправлення, про досягнення і необхідність відкрити досить закриту систему. Про їі оновлення. Про справжній діалог з громадянським суспільством і соціальні ліфти для молодих активістів. Про війну і мир. Про економічні питання. Про обшуки СБУ. Про «яке» майбутнє європейської України.

Домовились про дискусію з кандидатом на основі пропозицій Виборчоі Ради UA, пропозиція щодо якоі також була передана другому претенденту позавчора. Краіна вже знає своіх політичних героїв. Ми хочемо краще зрозуміти їх. Від‘ємних аналізів дуже замало.

Дебати так дебати. Дискусії так дискусіі.

Деталі такоі дискусії почуєте і побачите надалі на дискусїі у форматі Виборчої Ради UA разом з РПР.

Отже, те саме очікуємо і від іншого кандидата: відкриту, предметну розмову з представниками відомих і в країнї, і західним партнерам громадських організацій і асоціацій. Так само — без заскочених зелоботів.

Джерело: Євген Бистрицький

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