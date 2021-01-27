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    Одеський міжнародний кінофестиваль: стала відома дата проведення

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    Деталі програми та старт прийому заявок на участь оголосять згодом - Одеський міжнародний кінофестиваль: стала відома дата проведення
    Деталі програми та старт прийому заявок на участь оголосять згодом
    фото відкриті джерела

    Цьогоріч він пройде 14-21 серпня

    Минулого року Одеський міжнародний кінофестиваль експериментував з онлайн-форматом, через очевидні обставини, але у 2021 році відбудеться офлайн.

    Цей рік організатори фестивалю почали з розробки цілком нової стратегії розвитку, яку готові будуть продемонструвати в Одесі 14-21 серпня,  повідомляється на офіційному сайті заходу.

    Деталі цьогорічної програми та старт прийому заявок на участь фільмів у 12-му ОМКФ оголосять згодом.

    «Кожен Одеський міжнародний кінофестиваль – по-своєму особливий. Минулого року через очевидні обставини ми успішно експериментували з онлайн-форматом і вже тоді розуміли, що загалом фестиваль потребує докорінних змін. 12-й ОМКФ буде однозначно іншим, але ми залишаємо головне – найкращі фільми України та світу і, звичайно, нашу унікальну атмосферу, яку цього року ми всі разом зможемо знову відчути влітку в Одесі», – сказала президент ОМКФ Вікторія Тігіпко.

    На початку поточного року ОМКФ змінив керівний склад. Виконавчим директором фестивалю стала Ганна Мачух. Також ОМКФ планує створити незалежну відбіркову комісію, яку очолить колишній програмний директор та консультант фестивалю Алік Шпилюк.

    До слова, шведський кінофестиваль шукає людину, яка тиждень на острові переглядатиме нові фільми.

    Теги: кіно Одеса культура
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