«Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем



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Нові вагони планують на маршрут Київ-Відень-Київ

У нових вагонах є душ, пеленальний столик для немовлят і у кожному купе є окремий вмивальник, - Кравцов

Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов похвалився, що протягом цього року його підприємство отримає нові вагони підвищеної комфортності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Кравцов, нові вагони відрізняються від класичних тим, що у кожному купе є окремий вмивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят.

«Вагони будуть не лише купе, СВ, а й для міжнародного сполучення габариту РІЦ (міжнародний стандарт пасажирських вагонів). Для «Укрзалізниці» їх будує Крюківський вагонобудівний завод», - зазначив керівник підприємства.

За словами Кравцова, нові вагони приймуть для експлуатації після сертифікації європейськими колегами.

«На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками», - зазначив очільник «Укрзалізниці».

Він додав, що нові вагони габариту РІЦ планують на маршрут Київ-Відень-Київ.