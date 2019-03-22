  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем

    • Розсилка
    Нові вагони планують на маршрут Київ-Відень-Київ - «Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем
    Нові вагони планують на маршрут Київ-Відень-Київ

    У нових вагонах є душ, пеленальний столик для немовлят і у кожному купе є окремий вмивальник, - Кравцов

    Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов похвалився, що протягом цього року його підприємство отримає нові вагони підвищеної комфортності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    Як зазначив Кравцов, нові вагони відрізняються від класичних тим, що у кожному купе є окремий вмивальник, у вагоні є душ та пеленальний стіл для немовлят.

    «Вагони будуть не лише купе, СВ, а й для міжнародного сполучення габариту РІЦ (міжнародний стандарт пасажирських вагонів). Для «Укрзалізниці» їх будує Крюківський вагонобудівний завод», - зазначив керівник підприємства.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем
    «Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем
    «Укрзалізниця» похвалилась новими вагонами з душем

    За словами Кравцова, нові вагони приймуть для експлуатації після сертифікації європейськими колегами.

    «На черзі - отримання дозвільних документів на курсування до країн ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками», - зазначив очільник «Укрзалізниці».

    Він додав, що нові вагони габариту РІЦ планують на маршрут Київ-Відень-Київ.

    Читайте також
    ЄС Укрзалізниця завод потяг Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ