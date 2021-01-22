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    Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через Covid-19

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    Карнавал у Ріо-де-Жанейро мав відбутися 13-16 лютого - Карнавал у Ріо-де-Жанейро скасували через Covid-19
    Карнавал у Ріо-де-Жанейро мав відбутися 13-16 лютого
    Скрін з фото ВВС

    Це свято вимагає від державних органів та пов’язаних із самбою установ й асоціацій значної підготовки, – мер

    У Ріо-де-Жанейро цього року скасували карнавал через глобальну пандемію Covid-19. Про це на своїй сторінці у соцмережі Твіттер написав мер міста Едуардо Паес.

    «Це свято вимагає від державних органів та пов’язаних із самбою установ й асоціацій значної підготовки. Зробити це зараз неможливо, тому мушу оголосити, що у 2021-му році у нас не буде карнавалу», ‒ зазначив Паес.

    Він додав, що «ніколи не приховував своєї пристрасті до карнавалу та чіткого бачення економічного значення цієї культурної події для нашого міста». «Однак, здається безглуздо уявляти собі на цьому етапі, що ми зможемо провести карнавал у липні», ‒ зауважив мер.

    Водночас він запевнив, що «у 2022 році, коли всі будуть належним чином щеплені, ми зможемо вшанувати життя та свою культуру з усією інтенсивністю, на яку заслуговуємо».

    До відома, карнавал у Ріо-де-Жанейро мав відбутися 13-16 лютого, однак через пандемію Covid-19 був перенесений на середину року.

    Як повідомлялося, у світі станом на 22 січня коронавірус зафіксували у понад 98 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2,1 млн осіб, а одужали від хвороби 70,4 млн людей.

    Теги: мер хвороби коронавірус
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