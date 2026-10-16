Скільки шкіл працюють очно, а скільки – онлайн: офіційні дані Міносвіти

Майже третина українських шкіл продовжує працювати дистанційно або у змішаному форматі через безпекову ситуацію

Через регулярні російські атаки навчальні заклади змушені змінювати організацію освітнього процесу

В Україні близько 30% шкіл працюють дистанційно або поєднують онлайн-заняття з очними. Причиною таких обмежень залишаються регулярні російські атаки на освітню інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра освіти і науки Андрія Бутенка під час засідання Верховної Ради.

За словами очільника МОН, наразі майже 70% закладів загальної середньої освіти працюють очно, понад 19% – у змішаному форматі, ще 11% – дистанційно.

Цього навчального року до занять долучилися близько 3,4 млн дітей. Водночас через посилення російських обстрілів школи змушені коригувати графіки та переходити на альтернативні форми навчання.

Бутенко зазначив, що Міністерство освіти і науки розробило алгоритми та сценарії роботи закладів в умовах підвищеної небезпеки. Вони мають допомогти забезпечити безперервність освітнього процесу та врахувати безпекову ситуацію в регіонах.

Нагадаємо, 15 жовтня уряд змінив правила навчання у школах під час тривалих повітряних тривог. Відтепер заклади можуть поєднувати заняття в укриттях із дистанційним форматом, а рішення щодо організації уроків ухвалюватимуть з урахуванням безпекових умов і наявності захисних споруд.

Раніше освітній омбудсмен Дмитро Лубінець запропонував змінити підхід до навчання під час повітряних тривог. Він наголосив, що за неможливості безпечно проводити заняття в класах уроки мають відбуватися дистанційно, а не замінюватися самостійним виконанням завдань.

До слова, у Києві також виникла дискусія щодо організації навчання школярів під час тривалих тривог. Через нестачу місць в укриттях частина учнів змушена навчатися онлайн, тоді як інші відвідують школу за змінним графіком.