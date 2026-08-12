Росія змінила спосіб застосування північнокорейських КN-23: що задумав ворог

Окупанти почали запускати ракети КНДР по одній, щоб випробувати їх та підвищити точність

Російські війська змінили тактику застосування північнокорейських балістичних ракет КN-23 під час атак на Україну. Замість масованих залпів окупанти почали здійснювати поодинокі пуски, поєднуючи ці ракети з іншими засобами ураження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що російські війська, ймовірно, навмисно використовують невелику кількість КN-23 у складі нічних комбінованих атак. Таким чином окупанти намагаються випробувати отримані від Північної Кореї ракети та підвищити їхню точність.

Зокрема, 11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про застосування Росією ракети КN-23 під час удару по Запоріжжю. Це був не перший подібний випадок протягом останнього місяця.

У ніч проти 30 липня російські війська також атакували ракетою КN-23 Дніпропетровську область. За даними ISW, тоді Росія застосувала північнокорейську балістику вперше з літа 2025 року.

Обережне використання КN-23, ймовірно, пов'язане з якістю самих ракет. Попередні партії цього озброєння, які Північна Корея передала Росії, виявилися дуже неточними.

Після цього Москва почала співпрацювати з Пхеньяном над удосконаленням північнокорейських ракет. В ISW припускають, що нинішні поодинокі пуски КN-23 можуть бути частиною цього процесу. Російські військові таким чином отримують можливість випробовувати ракети під час реальних атак і працювати над підвищенням їхньої точності.

Водночас кількість отриманої Росією північнокорейської балістики значно перевищує обсяги її нинішнього застосування. За інформацією українських посадовців, Північна Корея нещодавно передала Росії щонайменше 40 балістичних ракет КN-23. Попри це, окупанти одночасно запускають лише невелику кількість таких ракет.

Аналітики ISW вважають, що поповнення російського арсеналу північнокорейськими ракетами дозволить окупантам найближчим часом посилити балістичні удари по Україні.

Крім того, використання КN-23 дозволить російським військам економити інше озброєння, яке перебуває в дефіциті. Йдеться, зокрема, про ракети комплексів С-400 та «Циркон».

Нагадаємо, у ніч проти 11 серпня російські війська завдали масованого удару по Запоріжжю. Під час атаки ворог застосував, серед іншого, північнокорейську балістику, ракети «Циркон» та керовані авіаційні бомби.