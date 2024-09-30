Ізраїль атакував столицю Лівану: загинули три палестинських лідери

Більшість ізраїльських атак були здійснені на півдні Лівану, де «Хезболла» проводить більшість своїх операцій

За останні два тижні було вбито понад 1 тис. ліванців і 6 тис. поранено

Щонайменше чотири людини загинули і 29 отримали поранення в результаті авіаударів по єменському порту Ходейда, які Ізраїль назвав відповіддю на ракетні обстріли з боку хуситів. Про це повідомляє Reuters.

Ліванська влада також заявила, що щонайменше 105 людей загинули в результаті ізраїльських авіаударів у неділю.

Міністерство охорони здоров'я Лівану заявило, що за останні два тижні було вбито понад 1 тис. ліванців і 6 тис. поранено, не уточнюючи, скільки з них були цивільними особами. Уряд заявив, що мільйон людей – п'ята частина населення – покинули свої домівки.

У результаті посилення ізраїльських бомбардувань протягом двох тижнів загинуло кілька високопоставлених чиновників «Хезболли», в тому числі її лідер Сайєд Хасан Насралла. Ізраїль пообіцяв продовжувати наступ і заявляє, що хоче зробити свої північні райони знову безпечними для мешканців, які були змушені тікати від ракетних обстрілів «Хезболли».

Як зазначає Reuters, ізраїльські безпілотники висіли над Бейрутом протягом більшої частини неділі, а гучні вибухи нових авіаударів відлунювали навколо ліванської столиці. Переміщені сім'ї провели ніч на лавках у затоці Зайтунай, низці ресторанів і кафе на набережній Бейрута.

Більшість ізраїльських атак були здійснені на півдні Лівану, де підтримувана Іраном «Хезболла» проводить більшість своїх операцій, або в південних передмістях Бейрута.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

Ізраїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Як заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, Ізраїль зіткнеться з серйозними труднощами у поверненні своїх громадян до їхніх домівок на півночі країни, якщо він вступить у повномасштабну війну з бойовиками «Хезболли» або Іраном.

До слова, ліванське угруповання «Хезболла» оголосило про обрання Хашима Сафі ад-Діна новим лідером після ліквідації попереднього ватажка Хасана Насралли ізраїльськими силами. Ця подія сталася на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Хезболлою, що призвело до великих жертв і загрози безпеці в регіоні.