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Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зустріч Зеленського з Трампом, ракетний удар по Кривому Рогу. Головне за 27 вересня
фото: Telegram/Сергій Лисак

Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом «дуже змістовною»

Ракетний удар по Кривому Рогу, зустріч Зеленського з Трампом, новий очільник Держагентства відновлення. «Главком» склав добірку новин 27 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

ЦАХАЛ вдарив по головному штабу «Хезболли» в Бейруті

Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє. Як зазначив речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі, центральна штаб-квартира «Хезболли» була навмисно побудована під житловими будинками в самому серці району Дахіє в Бейруті, як частина стратегії «Хезболли» з використання ліванського населення як живий щит.

Згодом стало відомо, що Ізраїль за допомогою сьогоднішнього удару по Бейруту намагався ліквідувати лідера «Хезболли» Хасана Насраллу.

Колишній мер Житомира став главою Держагентства відновлення

Колишній міський голова Житомира Сергій Сухомлин став головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Раніше на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Як зазначив ексмер, він збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла «інша пропозиція». Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції в Кривому Розі. Частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей. Ще шестеро – поранені. У Кривому Розі продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Під завалами шукають ще одну людину

Зустріч Зеленського з Трампом

У Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».

Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Як зазначив український лідер, політики мають спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена. «Путін не може перемогти. Перемогти мають українці», – додав Зеленський.

СБУ оголосила ще одну підозру главі Центробанку Росії

Служба безпеки України повідомила голові Центрального банку РФ Ельвірі Набіулліній про підозру в плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни проти України. Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу, яка свідчить, що Центральний банк РФ сприяв підготовці війни проти України та продовжує її забезпечувати.

За матеріалами справи, керівниця цієї фінансової установи Ельвіра Набіулліна була завчасно поінформована про плани російського диктатора Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну і приймала рішення Центробанку, які забезпечили військову агресію.

Для цього, за версією розслідування, Набіулліна змінила стратегію роботи Центробанку задля підтримки окупації, уникнення санкцій, застосованих до РФ за вторгнення в Україну, а також для полегшення фінансування окупаційних угруповань країни-агресорки.

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Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Кривий Ріг війна Ізраїль

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