Cправа Шеремета: суддя обмежила допуск журналістів на розгляд апеляції Антоненка трансляція



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23 грудня суд під посиленою охороною розпочав розгляд апеляції Антоненка Фото: Солонина Євген, Радіо Свобода

Зал засідань охороняє близько 100 спецпризначенців

Суддя Київського апеляційного суду, яка розглядатиме апеляцію на арешт підозрюваного в справі про вбивство Пава Шеремета Андрія Антоненка, ухвалила рішення обмежити допуск журналістів до зали засідань.

«Два нацгвардійці не пускають ЗМІ до суду у справі Шеремета. За словами пресслужби суду, суддя ухвалила не пускати до зали більше ніж 35 осіб», – повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Два нацгвардійці не пускають ЗМІ до суду у справі #Шеремет а. За словами прес-служби суду, суддя ухвалила не пускати до зали більше, ніж 35 осіб pic.twitter.com/DFJvbyPVQp — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) December 23, 2019

Згодом він додав, що зміг потрапити на засідання.

«У залі засідань Київського апеляційного суду людей чимало. Але є навіть вільні сидячі місця. Проте суд обмежує прохід медіа і активістів усередину. Радіо Свобода потрапило дивом», – вказав кореспондент.

В залі засідань Київського апеляційного суду (апеляція Андрія Антоненка у справі #Шеремет а) людей чимало. Але є навіть вільні сидячі місця. Проте суд обмежує прохід медіа і активістів усередину. Радіо Свобода потрапило дивом. pic.twitter.com/wfMAmSuk6Y — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) December 23, 2019

Ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля. Усі вони були на брифінгу, де Антоненка назвали злочинцем.

Як повідомили раніше журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Тим часом Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.