Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26



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7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби

Церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним відбулася у центрі міста біля меморіалу героям-ольшанцям

Миколаїв 7 жовтня віддав останню шану загиблим в авіакатастрофі під Харковом двом курсантам.

Церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним відбулася у центрі міста біля меморіалу героям-ольшанцям.

«Сюди підходили небайдужі жителі міста та представники влади і клали квіти, вшанували пам'ять хлопців хвилиною мовчання», – повідомляє Укрінформ.

Андрію Померанцеву було 26 років. Він курсант Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. У Миколаєві Андрій закінчив школу №40 і навчався в Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

Володимиру Олабіну - 21 рік, він син депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна, курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба.

Після церемонії прощання загиблих поховають на одному з місцевих цвинтарів.

7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби.

Цього дня на всій території області приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано скасувати проведення концертно-розважальних заходів. Телерадіокомпаніям запропоновано внести зміни до теле- і радіопередач.

Нагадаємо, 6 жовтня президент Зеленський нагородив заглиблих курсантів і екіпаж АН-26.

Також 6 жовтня, у Харкові відбулася церемонія прощання з курсантами.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.