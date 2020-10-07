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    Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26

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    7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби - Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26
    7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби

    Церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним відбулася у центрі міста біля меморіалу героям-ольшанцям

    Миколаїв 7 жовтня віддав останню шану загиблим в авіакатастрофі під Харковом двом курсантам.

    Церемонія прощання з Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним відбулася у центрі міста біля меморіалу героям-ольшанцям.

    «Сюди підходили небайдужі жителі міста та представники влади і клали квіти, вшанували пам'ять хлопців хвилиною мовчання», – повідомляє Укрінформ.

    Андрію Померанцеву було 26 років. Він курсант Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. У Миколаєві Андрій закінчив школу №40 і навчався в Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

    Володимиру Олабіну - 21 рік, він син депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна, курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба.

    Після церемонії прощання загиблих поховають на одному з місцевих цвинтарів.

    7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби.

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    Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26
    Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26
    Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26
    Миколаїв попрощався з двома курсантами, які загинули в катастрофі Ан-26

    Цього дня на всій території області приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

    Керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності рекомендовано скасувати проведення концертно-розважальних заходів. Телерадіокомпаніям запропоновано внести зміни до теле- і радіопередач.

    Нагадаємо, 6 жовтня президент Зеленський нагородив заглиблих курсантів і екіпаж АН-26.

    Також 6 жовтня, у Харкові відбулася церемонія прощання з курсантами.

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

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