Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ»



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Напередодні президент України заявив, що занепокоєний продажем «Мотор Січі»

АМКУ «усвідомлює важливість здійснення контролю за концентраціями об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

Про це «Укрінформу» повідомила голова АМКУ Ольга Піщанська.

За словами Піщанської, АМКУ усвідомлює важливість здійснення контролю за концентраціями об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни.

«Так, на сьогодні АМКУ розглядається чотири справи про концентрації (у вигляді набуття опосередкованого контролю над ПАТ «Мотор Січ»), в рамках яких досліджується вплив заявлених транзакцій на стан конкуренції на задіяних товарних ринках. Зокрема: авіаційних двигунів для літаків та вертольотів, їх технічного обслуговування та ремонту», – зазначила вона.

Голова Антимонопольного комітету додала, що хоча покупець акцій ПАТ «Мотор Січ» відкликав заяви про надання дозволу на концентрації, АМКУ продовжує здійснювати розпочате з власної ініціативи дослідження питання набуття акцій ПАТ «Мотор Січ» без отримання дозволу АМКУ.

«АМКУ в межах повноважень буде проведена оцінка продажу стратегічного підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству. За результатами проведеної перевірки, в разі виявлення порушень, будуть вжиті жорсткі заходи реагування у відповідності до чинного законодавства», – наголосила Піщанська.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський занепокоєний продажем «Мотор Січі» і приватизацією стратегічних підприємств.

Як відомо, у грудні 2019 року В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям

За його словами, разом з купівлею акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років 250 млн доларів.

До слова, представники групи DCH Олександра Ярославського 4 серпня досягли домовленості з китайськими інвесторами, що представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Обидві сторони будуть вести всебічне співробітництво, спільно розвиваючи українське авіабудуванняі, зокрема, запорізьке ПАТ «Мотор Cіч».

Як повідомлялося, син колишнього власника компанії «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва Олександр придбав острів біля берегів італійської Лігурії за 10 млн євро.