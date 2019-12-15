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    У світі

    Технологічний прорив продовжується. Плавучий док з російським підводним човном затонув в Севастополі

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    <p>Підводний човен Б-380 в ПД-16</p> - Технологічний прорив продовжується. Плавучий док з російським підводним човном затонув в Севастополі

    Підводний човен Б-380 в ПД-16

    Фото ТАСС

    Про постраждалих поки не повідомлялося

    Плавучий док, в якому перебував російський підводний човен, затонув в Севастополі.

    Про це в неділю, 15 грудня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі.

    За даними одного зі співрозмовників агентства, інцидент стався в ніч на неділю в Південній бухті Севастополя. Інше джерело пояснило, що затонулі об’єкти структурам Чорноморського флоту вже не належали.

    Про постраждалих поки не повідомлялося. При цьому Міноборони Росії і Чорноморський флот дану інформацію не коментували.

    Нагадаємо, в грудні сталася пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» – двоє загиблих та 14 постраждалих.

    Як повідомлялося, росіяни не змогли запустити космічний корабель на Місяць.

    пожежа Росія корабель Адмірал Кузнєцов флот
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