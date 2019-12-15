Технологічний прорив продовжується. Плавучий док з російським підводним човном затонув в Севастополі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підводний човен Б-380 в ПД-16 Фото ТАСС

Про постраждалих поки не повідомлялося

Плавучий док, в якому перебував російський підводний човен, затонув в Севастополі.

Про це в неділю, 15 грудня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі.

За даними одного зі співрозмовників агентства, інцидент стався в ніч на неділю в Південній бухті Севастополя. Інше джерело пояснило, що затонулі об’єкти структурам Чорноморського флоту вже не належали.

Про постраждалих поки не повідомлялося. При цьому Міноборони Росії і Чорноморський флот дану інформацію не коментували.

Нагадаємо, в грудні сталася пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» – двоє загиблих та 14 постраждалих.

Як повідомлялося, росіяни не змогли запустити космічний корабель на Місяць.