Технологічний прорив продовжується. Плавучий док з російським підводним човном затонув в Севастополі
Підводний човен Б-380 в ПД-16
Фото ТАСС
Про постраждалих поки не повідомлялося
Плавучий док, в якому перебував російський підводний човен, затонув в Севастополі.
Про це в неділю, 15 грудня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в оборонно-промисловому комплексі.
За даними одного зі співрозмовників агентства, інцидент стався в ніч на неділю в Південній бухті Севастополя. Інше джерело пояснило, що затонулі об’єкти структурам Чорноморського флоту вже не належали.
Про постраждалих поки не повідомлялося. При цьому Міноборони Росії і Чорноморський флот дану інформацію не коментували.
Нагадаємо, в грудні сталася пожежа на авіаносці «Адмірал Кузнєцов» – двоє загиблих та 14 постраждалих.
Як повідомлялося, росіяни не змогли запустити космічний корабель на Місяць.