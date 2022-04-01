Казахстан не допомагатиме Росії обійти санкції, бо боїться реакції США

Тимур Сулейменов запевнив, що Казахстан не визнає «ДНР», «ЛНР», не підтримує війну Кремля проти України і не допомагатиме Росії обійти санкції

Казахстан визнає територіальну цілісність України, а участь в ОДКБ не змусить казахську владу взяти участь у війні

Казахстан, як член Організації Об’єднаних Націй, буде дотримуватися у ситуації з російсько-українською війною рішень ООН. Про це перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Тимур Сулейменов заявив у інтерв’ю виданню Euractiv.

Зокрема, казахська влада не ставить під сумнів територіальну цілісність України. «Звісно, Росія хотіла б, щоб ми були більшими на її боці. […] Ми не визнавали і не визнаємо ні ситуацію з Кримом, ні ситуацію з Донбасом, бо їх не визнає ООН», – пояснив Сулейменов.

Щодо можливої участі Казахстану у війні, яку Росія розв’язала на території України, тут позиція офіційного Казахстану також є антиросійською. Тимур Сулейменов зазначив, що, хоч його країна і є членом Євразійського економічного союзу та Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), ситуація із російсько-українською війною не підпадає під міжнародні зобов’язання Казахстану, зазначені у цих договорах.

Так само Нур-Султан не планує допомагати Росії обійти потужні західні санкції, які стали відповіддю на повномасштабну агресію проти України. «Незважаючи на те, що ми є частиною економічного союзу з Росією, Білоруссю та іншими країнами, ми також є частиною міжнародної спільноти», – нагадав Сулейменов. І, за його словами, влада Казахстану горить бажанням потрапити під вторинні санкції США та Євросоюзу за допомогу підсанкційній Росії.

«Ми зробимо все можливе, щоб контролювати санкційні товари (на кордоні з Росією – ред.)»,в – запевнив перший заступник керівника адміністрації президента Казахастану.

Єдине, що Сулейменов пообіцяв Росії – це продовжити інвестувати в російську економіку і залучати інвестиції для РФ. «Інакше наша економіка не працює», – резюмував Тимур Сулейменов.

Нагадаємо, що Росія намагалася втягнути Казахстан у війну, яку вона розпочала на території України. За інформацією ексголови Комітету національної безпеки Казахстану Альнура Муссаєва, у березні відбувалися прямі переговори між міноборони Казахстану та представниками збройних сил РФ про відправку військової техніки та обмеженого контингенту з Казахстану в Україну.

Втім, завершилися вони для Москви безрезультатно. Казахстан не став учасником російсько-української війни.