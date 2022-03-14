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    Думки вголос

    Наслідки «спецоперації»: у росіян не буде роботи, а вони самі втікають у Вірменію і Казахстан

    Ватажок бойовиків Ходаковський навіть не розуміє, що війна зробить з економікою Росії - Наслідки «спецоперації»: у росіян не буде роботи, а вони самі втікають у Вірменію і Казахстан
    Ватажок бойовиків Ходаковський навіть не розуміє, що війна зробить з економікою Росії

    Росія хоче знищити економіку України, але...

    Мовою оригіналу

    Тупой российский террорист Ходаковский даже не скрывает, что цель России – уничтожить экономику Украины и превратить украинцев в дешевую рабочую силу для РФ.

    Но этот идиот даже не понимает, что с экономикой России «спецоперация» сделает то же самое. Гастарбайтеры в РФ теперь не понадобятся.

    Благодаря таким упоротым животным, у самих русских теперь не будет работы и они сами уже побежали в Армению и Казахстан.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Казахстан #stoprussia
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    Наслідки «спецоперації»: у росіян не буде роботи, а вони самі втікають у Вірменію і Казахстан