Наслідки «спецоперації»: у росіян не буде роботи, а вони самі втікають у Вірменію і Казахстан
Росія хоче знищити економіку України, але...
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Тупой российский террорист Ходаковский даже не скрывает, что цель России – уничтожить экономику Украины и превратить украинцев в дешевую рабочую силу для РФ.
Но этот идиот даже не понимает, что с экономикой России «спецоперация» сделает то же самое. Гастарбайтеры в РФ теперь не понадобятся.
Благодаря таким упоротым животным, у самих русских теперь не будет работы и они сами уже побежали в Армению и Казахстан.
Джерело: блог Дениса Казанського