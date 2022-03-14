Наслідки «спецоперації»: у росіян не буде роботи, а вони самі втікають у Вірменію і Казахстан

Росія хоче знищити економіку України, але...

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Тупой российский террорист Ходаковский даже не скрывает, что цель России – уничтожить экономику Украины и превратить украинцев в дешевую рабочую силу для РФ.

Но этот идиот даже не понимает, что с экономикой России «спецоперация» сделает то же самое. Гастарбайтеры в РФ теперь не понадобятся.

Благодаря таким упоротым животным, у самих русских теперь не будет работы и они сами уже побежали в Армению и Казахстан.

Джерело: блог Дениса Казанського

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