«Казус Дубінського». «Слуга народу» готує покарання своєму депутату?

Керівниця фракції наголошує: дії, якими Дубінський спровокував американські санкції, це його персональна відповідальність

Партія «Слуга народу» найближчими днями збереться на позачергове засідання фракції через ситуацію навколо депутата Олександра Дубінського, якого звинувачують у втручанні у вибори американського президента. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Не думаю, що на одному засіданні фракції можна прийняти відповідне рішення. Треба буде отримати якусь додаткову непублічну інформацію від Офісу президента, МЗС щодо того, наскільки ця ситуація може зашкодити нашим стратегічним відносинам», – розповіла Кравчук.

Вона додала, що ніде не записано в правилах і не було таких прецедентів, що застосування санкцій, навіть від країни-партнера, є автоматичною причиною для виключення депутата з фракції.

«Ми всі поділяємо позицію, що не можна втручатися в чужі вибори, і точно, коли Дубінський виходив на пресконференцію з паном Деркачем, він не запитував на це дозволу в голови фракції. Це була його персональна відповідальність. Вважаю, що реакція фракції повинна бути, а яка саме – покаже обговорення в найближчі дні», – сказала вона.

Нагадаємо, Олександр Дубінський потрапив під санкції США нібито за втручання в американські вибори. Сам він запевняє, що все це якесь непорозуміння, і вимагав термінових зборів фракції, на яких хотів свою позицію довести. Натомість пішли розмови, що Дубінського можуть виключити з фракції, аби не дратувати заокеанських партнерів.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження щодо народного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського за двома статтями.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».