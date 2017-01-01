Керівник Адміністрації президента заробив у листопаді в два рази більше, ніж Порошенко

Найвища зарплата з керівництва Адміністрації була в листопаді у Валерія Кондратюка - 61 819 гривень

Заробітна плата глави Адміністрації президента Ігоря Райніна за листопад становить 58,3 тис. гривень, а його заступників - від 51 до 61,8 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит «Українських новин». [READ_MORE] «Сума загальної нарахованої заробітної плати за листопад 2017 року глави



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Ігор Райнін має оклад 18 тис. гривень

Найвища зарплата з керівництва Адміністрації була в листопаді у Валерія Кондратюка - 61 819 гривень

Заробітна плата глави Адміністрації президента Ігоря Райніна за листопад становить 58,3 тис. гривень, а його заступників - від 51 до 61,8 тис. гривень. Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит «Українських новин».

«Сума загальної нарахованої заробітної плати за листопад 2017 року глави Адміністрації президента України Райніна В. Л. становить 58 253,19 гривень», - сказано в ньому.

Зокрема, посадовий оклад Райнина становить 18 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 9 тис. гривень, за вислугу років - 6,8 тис., як експерту з питань таємниць - 3,6 тис. гривень, а за роботу в умовах режимних обмежень - 2,7 тис. гривень.

Податки і збори з неї становлять 11,4 тис. гривень.

У той же час зарплата першого заступника голови Адміністрації Віталія Ковальчука в листопаді була вище - 60 436 гривень при посадовому окладі 16 тис. гривень.

Оклад заступників глави Адміністрації становить 15 тис. гривень, а їхня зарплата в листопаді була від 51 тис. до 61,8 тис. гривень.

Зокрема, найвища зарплата з керівництва Адміністрації була в листопаді у Валерія Кондратюка - 61 819 гривень.

Зарплата Костянтина Єлісєєва становить 59 366 гривень, а Ростислава Павленка - 58 003 гривні.

Дмитру Шимківу і Олексію Філатову було нараховано по 50 966 гривень в листопаді, при цьому Філатов перераховує свою зарплату на благодійні цілі.

Як повідомлялося, зарплата президента Петра Порошенка за листопад становила 28 тис. гривень та згідно з його заявою переказується на добродійні цілі.

Глава НАЗК Корчак отримала за неповний рік роботи мільйон гривень.