Богдан подав до суду на журналістів програми «Схеми»



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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав до суду на журналістів-розслідувачів програми «Схеми».

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

Цивільний позов 20 серпня надійшов до Шевченківського районного суду Києва. Відповідачами є троє журналістів Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

Через суд канцелярист Зеленського хоче спростувати недостовірну інформацію та захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.

Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.

Дані з державного порталу «Судова влада України»

Нагадаємо, що у квітні 2019 року під час президентської кампанії журналісти програми «Схеми» Максим Савчук і Валерія Єгошина випустили сюжет, в якому заявили, що з 2014 року Андрій Богдан (на той час він здійснював юридичний супровід штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського - «Главком») шість разів літав до Росії через Білорусь. Такі відомості журналісти одержали за допомогою джерел із системи Центральної бази даних з обліку іноземних громадян «Мигрант».

Сам Богдан у коментарі розслідувачам заперечив цю інформацію. І додав, що після початку війни з Росією, більше туди не літав.

Після виходу в ефір програми «Схеми» Андрій Богдан пригрозив судовим позовом.

«…журналіст Максим Савчук подзвонив о пів на першу ночі з суботи на неділю. Розмова, запис якої у мене є, з ним відбулась в неділю. Я пояснив йому, що їздив в Росію в квітні 2014 року останній раз, в Білорусь жодного разу. Збрехали. Свідомо збрехали. Щоб показати зв’язки з Росією в період передвиборчої компанії», - написав він у «Фейсбуці».

Також у цьому дописі Богдан назвав журналістів «Схем» «журна.люхи», але пізніше видалив це слово.

Скріншот з ФБ Андрія Богдана

Водночас журналіст Максим Савчук спростував озвучені дані на той час адвоката Богдана щодо часу, коли відбулася між ними телефонна розмова.

«Це відверта неправда. Сама розмова з ним відбулася у середу по обіді. Повідомлення адвокат отримав у середу о 00:14. Андрій Богдан написав дві відповіді, а потім їх чомусь повидаляв. Ніхто з редакції не спілкувався і не телефонував адвокату «о пів на першу ночі з суботи на неділю», - зазначив медійник.

Як повідомляв «Главком», на початку серпня керівник Офісу президента заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації із суспільством. Це випливає з відповіді глави Андрія Богдана на запитання «Радіо Свобода».

«Класичні журналісти звикли саме себе сприймати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів», – сказав глава Офісу президента.

Перед цим він дозволив собі обійняти журналістку і сказав, що подумав, що їй так «буде зручніше».