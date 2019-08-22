Богдан подав до суду на журналістів програми «Схеми»
Через суд Андрій Богдан прагне захистити свою честь, гідність і ділову репутацію
Керівник Офісу президента України Андрій Богдан подав до суду на журналістів-розслідувачів програми «Схеми».
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».
Цивільний позов 20 серпня надійшов до Шевченківського районного суду Києва. Відповідачами є троє журналістів Валерія Єгошина, Максим Савчук і Наталія Седлецька, а також ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Через суд канцелярист Зеленського хоче спростувати недостовірну інформацію та захистити свою честь, гідність і ділову репутацію.
Справу розглядатиме суддя Ірина Фролова.
Нагадаємо, що у квітні 2019 року під час президентської кампанії журналісти програми «Схеми» Максим Савчук і Валерія Єгошина випустили сюжет, в якому заявили, що з 2014 року Андрій Богдан (на той час він здійснював юридичний супровід штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського - «Главком») шість разів літав до Росії через Білорусь. Такі відомості журналісти одержали за допомогою джерел із системи Центральної бази даних з обліку іноземних громадян «Мигрант».
Сам Богдан у коментарі розслідувачам заперечив цю інформацію. І додав, що після початку війни з Росією, більше туди не літав.
Після виходу в ефір програми «Схеми» Андрій Богдан пригрозив судовим позовом.
«…журналіст Максим Савчук подзвонив о пів на першу ночі з суботи на неділю. Розмова, запис якої у мене є, з ним відбулась в неділю. Я пояснив йому, що їздив в Росію в квітні 2014 року останній раз, в Білорусь жодного разу. Збрехали. Свідомо збрехали. Щоб показати зв’язки з Росією в період передвиборчої компанії», - написав він у «Фейсбуці».
Також у цьому дописі Богдан назвав журналістів «Схем» «журна.люхи», але пізніше видалив це слово.
Водночас журналіст Максим Савчук спростував озвучені дані на той час адвоката Богдана щодо часу, коли відбулася між ними телефонна розмова.
«Це відверта неправда. Сама розмова з ним відбулася у середу по обіді. Повідомлення адвокат отримав у середу о 00:14. Андрій Богдан написав дві відповіді, а потім їх чомусь повидаляв. Ніхто з редакції не спілкувався і не телефонував адвокату «о пів на першу ночі з суботи на неділю», - зазначив медійник.
Як повідомляв «Главком», на початку серпня керівник Офісу президента заявив, що команді Володимира Зеленського не потрібні класичні ЗМІ для комунікації із суспільством. Це випливає з відповіді глави Андрія Богдана на запитання «Радіо Свобода».
«Класичні журналісти звикли саме себе сприймати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів», – сказав глава Офісу президента.Перед цим він дозволив собі обійняти журналістку і сказав, що подумав, що їй так «буде зручніше».