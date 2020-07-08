Корецький звільняється з бюро через факти «зливу» службової інформації, - ДБР



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Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність



Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Корецький планує звільнятися з Бюро, зазначили у ДБР

У ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що сьогодні його постараються звільнити з ДБР.

«Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з викриттями діяльності керівництва ДБР. Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро», - заявили у ДБР.

У бюро заявили, що Корецький звільняється нібито через факти «зливу» службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшло своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.

«Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента Порошенка з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю», - пишуть у пресслужбі.

Як визнали у ДБР, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань тривалий час були відсутніми.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.