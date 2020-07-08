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    Корецький звільняється з бюро через факти «зливу» службової інформації, - ДБР

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    Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність<br /><br /> - Корецький звільняється з бюро через факти «зливу» службової інформації, - ДБР
    Слідчий Олег Корецький каже, що не переймається за своє життя через свою публічність

    Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

    Корецький планує звільнятися з Бюро, зазначили у ДБР

    У ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

    Про це повідомляє пресцентр ДБР.

    Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що сьогодні його постараються звільнити з ДБР.

    «Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з викриттями діяльності керівництва ДБР. Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро», - заявили у ДБР.

    У бюро заявили, що Корецький звільняється нібито через факти «зливу» службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшло своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.

    «Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента Порошенка з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю», - пишуть у пресслужбі.

    Як визнали у ДБР, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань тривалий час були відсутніми.

    Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

    Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.

    розслідування Олег Корецький час
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