Корецький звільняється з бюро через факти «зливу» службової інформації, - ДБР
Корецький планує звільнятися з Бюро, зазначили у ДБР
У ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що сьогодні його постараються звільнити з ДБР.
«Один із працівників Державного бюро розслідувань анонсував своє інтерв'ю з викриттями діяльності керівництва ДБР. Зрозуміло, що все це спекуляції, оскільки, Олег Корецький планує звільнятися з Бюро», - заявили у ДБР.
У бюро заявили, що Корецький звільняється нібито через факти «зливу» службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшло своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфу.
«Повідомляємо, що даний працівник керував групами слідчих, які розслідували всі провадження відносно п’ятого президента Порошенка з травня 2019 року та особисто за своїм підписом, неодноразово звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю», - пишуть у пресслужбі.
Як визнали у ДБР, дані проекти підозр неодноразово поверталися Офісом генерального прокурора на доопрацювання, через що результати розслідувань тривалий час були відсутніми.
Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка тимчасово виконує обов’язки голови Державного бюро розслідувань, має вплив на ДБР і на свою харківську команду.
Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва залишив без розгляду клопотання про запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідне рішення ухвалив суддя Сергій Вовк.