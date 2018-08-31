Керувати бойовиками «ДНР» буде колишній менеджер Ахметова



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Фото: Дмитро Трапезников (smdnr.ru)

Після смерті Захарченка виконувати обов'язки ватажка «ДНР» буде «віце-прем'єр» Дмитро Трапезніков

Тимчасово виконуючим обов'язки глави самопроголошеної «Донецької народної республіки» («ДНР») після загибелі Олександра Захарченко стане так званий перший віце-прем'єр «ДНР» Дмитро Трапезніков.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Трапезников Дмитро Вікторович народився 12 квітня 1981 року в місті Краснодарі. У 1982 році разом з сім'єю переїхав до міста Донецьк.

Першу вищу освіту з відзнакою отримав у Донецькій державній академії будівництва і архітектури в 2004 році. Освоїв спеціальність «Промислове та цивільне будівництво». Крім того, має ще дві вищі освіти: менеджер-економіст і юрист.

З 2001 по 2005 рік працював менеджером футбольного клубу «Шахтар». Після цього займав керівні пости у великих бізнес-структурах, серед яких ТОВ «Баустандарт», ТОВ «Білліардай», Благодійний фонд «Благосвіт» та інші. З 2010 по 2012 рік працював заступником голови районної ради Петровського району міста Донецька. З 2012 року і до початку бойових дій на Донбасі очолював Торговий дім «Укоопзовнішторг».

Раніше в «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажкабойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.



