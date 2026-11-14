Головна Новини
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Херсон змінив дату Дня міста: що вирішили жителі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Херсон змінив дату Дня міста: що вирішили жителі
Місто перебувало під окупацією 254 дні
фото: Вікіпедія

Шанько: 1 березня стане Днем вшанування оборонців Херсона

Із 2027 року Херсон офіційно відзначатиме День міста-героя 11 листопада – у річницю звільнення від російської окупації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Як херсонці обирали нову дату

Ініціатива з'явилася за участі представників громадськості. Публічне обговорення тривало з 29 жовтня до 12 листопада в електронному форматі. Так проголосувати змогли й херсонці, які через постійні російські обстріли виїхали до інших регіонів України або за кордон.

В обговоренні взяли участь 2066 жителів громади. За те, щоб відзначати День міста-героя України Херсона 11 листопада, проголосували 94% учасників. За словами Ярослава Шанька, відповідне розпорядження вже підписане.

Досі Херсон відзначав День міста щороку в третю суботу вересня.

Чому 1 березня стане днем пам'яті

Учасники обговорення також підтримали пропозицію встановити 1 березня Днем вшанування оборонців Херсона. За неї проголосували 98%.

Нова пам'ятна дата нагадуватиме про тих, хто на початку повномасштабного вторгнення став на захист міста. Серед них – бійці територіальної оборони, які 1 березня 2022 року прийняли нерівний бій з окупантами в Бузковому парку. Цього дня херсонці також вшановуватимуть земляків, які досі воюють у лавах Сил оборони.

«Історія Херсона – це наша спільна пам'ять. І важливо, щоб рішення про те, як її берегти та передавати наступним поколінням, ми ухвалювали разом», – наголосив Ярослав Шанько.

Друге обговорення за рік

Громада вже вдруге цього року визначає пам'ятні дати. Улітку за підсумками попереднього обговорення затвердили три дні, які відзначають на території громади:

  • 1 березня – День вшанування пам'яті загиблих оборонців Херсона;
  • 5 березня – День спротиву російським окупантам;
  • 11 листопада – річниця звільнення міста.

Окупація і звільнення Херсона

Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили після початку повномасштабного вторгнення. За даними слідства, наступ на Херсонщину з окупованого Криму очолював генерал Олександр Дворніков. 10 листопада СБУ та прокуратура заочно повідомили російському генералу про підозру у веденні агресивної війни.

Місто перебувало під окупацією 254 дні – з 2 березня 2022 року. Херсон звільнили під час контрнаступу Сил оборони України на півдні:

  • 9 листопада 2022 року російське командування оголосило про відведення військ із правобережжя Дніпра;
  • вранці 11 листопада в Міноборони РФ заявили, що відступ завершено;
  • того ж дня українські військові увійшли в Херсон і звільнили правобережну частину області.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці звільнення Херсона колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав генерала, чия тактика допомогла деокупувати правобережжя Херсонщини. Цей підхід запропонував генерал-майор Андрій Ковальчук. За словами Залужного, у жовтні 2022 року війська перестали йти в лобові атаки: вони блокували російські угруповання й били по них авіацією, ракетами та артилерією.

Читайте також:

Теги: Херсон окупація місто звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міст Патона введений в експлуатацію 5 листопада 1953 року
На мосту Патона запрацює реверсивна смуга: попередній графік
9 листопада, 17:41
Кирило Дмитрієв передав Меланії Трамп малюнок 11-річної дівчинки з окупованих Олешок під час зустрічі в Білому домі 5 листопада
Посланець Путіна подарував Меланії Трамп малюнок дівчинки з Олешок (відео)
6 листопада, 08:46
Ушкоджений будинок на вул. Драгоманова у Києві 9 ічня 2026 року
Київ без світла й води: СБУ викрила мільйонні прорахунки команди Кличка
4 листопада, 12:58
Окремо жінка звернулася до людей, які спілкуються з переселенцями з окупованих територій
Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)
3 листопада, 21:15
Дмитро Лубінець розповів про умови домовленостей із російською стороною щодо евакуації жителів Олешок
Лубінець пояснив, чому Україна не розкриває кількість евакуйованих з Олешок
2 листопада, 15:06
Юлія Прядко виступає за жорстку українізацію
Експеримент у школі біля кордону з РФ показав силу української мови. Спогади очевидиці
29 жовтня, 13:34
Єва Вайда пояснила, що саме для неї символізував перехід на українську мову
Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
28 жовтня, 12:05
В окупованому місті гуманітарна катастрофа
Окупанти заявили, що планують вивезти жителів Олешок на територію Росії
27 жовтня, 12:27
Житловий будинок у Херсоні, пошкоджений унаслідок російського авіаудару
Росія скинула вісім авіабомб на Херсон: загинула людина, є багато поранених
17 жовтня, 11:49

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
149K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
141K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Херсон змінив дату Дня міста: що вирішили жителі
Сьогодні, 22:45
54 бої за добу: лінія фронту станом на 14 листопада 2026
Сьогодні, 22:25
На трасі Київ – Харків перекинувся газовоз: рух перекрито
Сьогодні, 22:20
«Фантоми» після Києва виїдуть на найаварійніші дороги двох областей
Сьогодні, 22:10
Яке релігійне свято відзначається 15 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Дитсадки в Україні чекають зміни: що пропонує МОН
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua