Херсон змінив дату Дня міста: що вирішили жителі

Шанько: 1 березня стане Днем вшанування оборонців Херсона

Із 2027 року Херсон офіційно відзначатиме День міста-героя 11 листопада – у річницю звільнення від російської окупації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька.

Як херсонці обирали нову дату

Ініціатива з'явилася за участі представників громадськості. Публічне обговорення тривало з 29 жовтня до 12 листопада в електронному форматі. Так проголосувати змогли й херсонці, які через постійні російські обстріли виїхали до інших регіонів України або за кордон.

В обговоренні взяли участь 2066 жителів громади. За те, щоб відзначати День міста-героя України Херсона 11 листопада, проголосували 94% учасників. За словами Ярослава Шанька, відповідне розпорядження вже підписане.

Досі Херсон відзначав День міста щороку в третю суботу вересня.

Чому 1 березня стане днем пам'яті

Учасники обговорення також підтримали пропозицію встановити 1 березня Днем вшанування оборонців Херсона. За неї проголосували 98%.

Нова пам'ятна дата нагадуватиме про тих, хто на початку повномасштабного вторгнення став на захист міста. Серед них – бійці територіальної оборони, які 1 березня 2022 року прийняли нерівний бій з окупантами в Бузковому парку. Цього дня херсонці також вшановуватимуть земляків, які досі воюють у лавах Сил оборони.

«Історія Херсона – це наша спільна пам'ять. І важливо, щоб рішення про те, як її берегти та передавати наступним поколінням, ми ухвалювали разом», – наголосив Ярослав Шанько.

Друге обговорення за рік

Громада вже вдруге цього року визначає пам'ятні дати. Улітку за підсумками попереднього обговорення затвердили три дні, які відзначають на території громади:

1 березня – День вшанування пам'яті загиблих оборонців Херсона;

5 березня – День спротиву російським окупантам;

11 листопада – річниця звільнення міста.

Окупація і звільнення Херсона

Херсон став єдиним обласним центром, який російські війська захопили після початку повномасштабного вторгнення. За даними слідства, наступ на Херсонщину з окупованого Криму очолював генерал Олександр Дворніков. 10 листопада СБУ та прокуратура заочно повідомили російському генералу про підозру у веденні агресивної війни.

Місто перебувало під окупацією 254 дні – з 2 березня 2022 року. Херсон звільнили під час контрнаступу Сил оборони України на півдні:

9 листопада 2022 року російське командування оголосило про відведення військ із правобережжя Дніпра;

вранці 11 листопада в Міноборони РФ заявили, що відступ завершено;

того ж дня українські військові увійшли в Херсон і звільнили правобережну частину області.

Нагадаємо, напередодні четвертої річниці звільнення Херсона колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав генерала, чия тактика допомогла деокупувати правобережжя Херсонщини. Цей підхід запропонував генерал-майор Андрій Ковальчук. За словами Залужного, у жовтні 2022 року війська перестали йти в лобові атаки: вони блокували російські угруповання й били по них авіацією, ракетами та артилерією.