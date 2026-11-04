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Київ без світла й води: СБУ викрила мільйонні прорахунки команди Кличка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ без світла й води: СБУ викрила мільйонні прорахунки команди Кличка
Ушкоджений будинок на вул. Драгоманова у Києві 9 ічня 2026 року
фото: Наші гроші

Під час розслідування поліція та СБУ вилучили документи, що стосуються підготовки столиці до роботи в умовах атак, захисту об’єктів критичної інфраструктури та відповідних закупівель

Масована атака на Київ 9 січня 2026 року, під час якої ворог випустив 240 безпілотників та 36 ракет, призвела до чотирьох загиблих та тривалого знеструмлення окремих районів столиці без тепла й води. За шість днів після обстрілу, 15 січня, поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

У межах розслідування поліція та СБУ вилучили документи стосовно підготовки столиці до роботи в умовах атак, захисту об’єктів критичної інфраструктури та проведення відповідних закупівель. Хоча назви установ у судових ухвалах знеособлені, з контексту випливає, що йдеться про Київську міську раду, КМДА та підпорядковані їм підприємства, зокрема ПрАТ «АК «Київводоканал» та КП «Київтеплоенерго».

Що встановило слідство

Фахівці, залучені до аналізу вилучених матеріалів, дійшли висновку, що стратегію розвитку Києва та міські цільові програми оновили «із значним запізненням». Попри наявність коштів у бюджеті, місто не забезпечило належного фінансування операторів критичної інфраструктури, через що строки виконання робіт перенесли на кінець 2026 року. 

Наслідком цього розслідування називає виведення з ладу систем світла, води й тепла після удару 9 січня. Загальні збитки від незапланованих витрат оцінили у 29,15 млн грн:

  • 11,48 млн грн – допомога 287 киянам, чиї помешкання зазнали руйнувань;
  • 14,02 млн грн – витрати комунальних домоуправлінь;
  • 1,51 млн грн – збитки державного бюджету;
  • 2,14 млн грн – кошти акціонерного товариства.

Слідчі вже отримали доступ до актів, кошторисів та комерційних пропозицій КП «Київтеплоенерго» щодо будівництва інженерного захисту ТЕЦ, резервного живлення, купівлі енергообладнання та встановлення когенераційної установки.

Схеми та дискримінаційні закупівлі «Київводоканалу»

Найдетальніше в ухвалах описано закупівлі «Київводоканалу», спрямовані на забезпечення резервного живлення водопостачання та водовідведення.

Зокрема, слідство звернуло увагу на пряму закупівлю дев’яти дизель-генераторів від 19 грудня 2025 року на суму 243,41 млн грн. Правоохоронці вважають, що технічне завдання містило дискримінаційні ознаки щодо інших виробників.

Крім того, для забезпечення роботи цих генераторів водоканал уклав три угоди на обладнання вартістю 58,85 млн грн. За версією слідства, ціни на нього були завищені на 20–30%. Підрядником виступило ТОВ «Енерджигруп». Правоохоронці описують протиправний механізм, спрямований на привласнення бюджетних коштів:

  • Спершу фірмі віддали 18 прямих угод на 9,46 млн грн для проєктування резервного живлення.
  • Згодом ця ж компанія отримала сім підрядів на будівництво загальною вартістю 320,69 млн грн.

Компанія була єдиним учасником торгів, що, на думку слідчих, свідчить про штучне обмеження конкуренції та попередню змову. Також планувалося постачання перетворювачів Schneider Electric китайського виробництва із завищенням ціни на 15–20%.

Що відомо про головного підрядника

У системі Prozorro наразі зафіксовано 57 контрактів «Київводоканалу» з ТОВ «Енерджигруп» на загальну суму 599,64 млн грн. Столичний водоканал став найбільшим замовником компанії. Ця ж фірма є і топовим виконавцем робіт для низки обленерго і фігурувала в матеріалі про перерозподіл ринку трансформаторів.

Фірма була зареєстрована наприкінці 2015 року в Дніпрі під назвою «Бест Продакшн», а навесні 2016 року переїхала до Харкова та змінила назву. Її власником і директором є Максим Десятков. Загалом компанія отримала підрядів на 3,94 млрд грн, з яких 2,13 млрд грн припадає на вісім обленерго (сім із них входять до державної групи АТ «Українські розподільчі мережі» (УРМ)). 

Десятков також є співвласником ТОВ «Естейт Енерджи» разом із Іриною Гармаш – дружиною Андрія Гармаша (колишнього очільника КП «Харківський метрополітен», який із 2024 року працює у Департаменті будівництва Харківської міськради).

До вересня поточного року співзасновницею «Естейт Енерджи» також виступала Вікторія Белоцька – дружина Олексія Белоцького, якого в серпні 2026 року було призначено в.о. генерального директора державного АТ «УРМ». Раніше Белоцький працював директором Департаменту капітального будівництва Харківської ОДА, був радником ХОВА з питань розвитку інфраструктури, керівником напряму економіки та фінансів АТ «Українські розподільні мережі» та радником міністра. З листопада 2023 року обіймав посаду заступника генерального директора АТ «Українські енергетичні машини».

Також «Енерджигруп» розташована в одному будинку з і АТ «Українські енергетичні машини», де з листопада 2023 року по липень 2026 року Белоцький був заступником гендиректора.

Окрім київського провадження договори «Енерджигруп» вилучалися під час обшуків у кримінальному провадженні щодо закупівлі когенераційних установок для КП «Харківські теплові мережі».

Нагадаємо, «Київводоканал» не може відновити свердловини резервного водопостачання в Голосіївському парку через позицію Міністерства економіки та довкілля України. Комунальники планують розконсервувати свердловини на випадок знеструмлень чи пошкодження основної системи водопостачання столиці. Втім, у міністерстві відмовляють у доступі, посилаючись на те, що це природоохоронна територія.

До слова, питна вода у столиці відповідає нормативам на межі мереж «Київводоканалу», однак у самих будинках її якість може суттєво погіршуватися. Наприклад, мешканцям Троєщини краще не ризикувати й не вживати воду з-під крана без додаткового очищення. 

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Теги: Київ Київтеплоенерго водопостачання поліція ProZorro розслідування фінансування держзакупівлі Київводоканал документи будівництво місто

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