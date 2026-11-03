Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)
Жінка змогла побачити рідну оселю під час локального режиму тиші, запровадженого для евакуації людей з окупованих Олешок
Жителька Херсона Ірина Амплєєва вперше за п’ять років побувала у своєму рідному домі, що було її мрією ще від початку вторгнення РФ. Потрапити до оселі їй вдалося під час локального припинення вогню, яке оголосили для порятунку людей з окупованих Олешок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українки.
«П’ять років не була вдома. Сотні разів уявляла, як це буде – повернутися... Режим тиші під час порятунку людей з Олешок дозволив хоч на мить пережити цю мрію наяву», – розповіла Амплєєва.
За її словами, побачивши рідну оселю, вона не заплакала, як очікувала. Натомість поцілувала стіни будинку й почала рятувати речі, які ще можна було забрати, зокрема родинні фотографії та пам’ятні предмети.
Жінка показала понівечений будинок, який належав її родині кілька поколінь. Там жила її бабуся, виросли мама та сестри. У дворі були фруктові дерева, виноград, квіти й город. Тепер, за словами Амплєєвої, територія заросла бур’янами та засипана уламками.
«Мій понівечений, коханий дім. Тут було наше щастя. Тепер усе заросло бур’яном і засипане уламками», – написала вона.
Амплєєва також зазначила, що радіє можливості хоча б ненадовго повернутися до рідної оселі. Водночас вона висловила занепокоєння через ситуацію на лівобережжі Херсонщини. За її словами, російські війська могли використати дні режиму тиші для накопичення техніки й боєприпасів.
Окремо жінка звернулася до людей, які спілкуються з переселенцями з окупованих територій. Вона закликала з розумінням ставитися до тих, хто пережив втрату дому та звичного життя.
«Поруч із вами живуть люди, які втратили величезну частину свого життя і старань. У нас інше відчуття реальності. Інша цінність речей. Інакше натягнуті нерви», – наголосила Амплєєва.
Вона подякувала працівникам «Нової пошти» та провідникам «Укрзалізниці», які допомогли доправити врятовані речі й підтримали евакуйованих у дорозі.
Варто нагадати, що Після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області Росія заявила про домовленості з Україною щодо проведення подібних місій в інших прифронтових населених пунктах. Про це повідомила журналістам російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.
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