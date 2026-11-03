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Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Жителька Херсона встигла здійснити свою мрію завдяки перемир’ю (фото)
Окремо жінка звернулася до людей, які спілкуються з переселенцями з окупованих територій
фото: Iryna Amplieieva

Жінка змогла побачити рідну оселю під час локального режиму тиші, запровадженого для евакуації людей з окупованих Олешок

Жителька Херсона Ірина Амплєєва вперше за п’ять років побувала у своєму рідному домі, що було її мрією ще від початку вторгнення РФ. Потрапити до оселі їй вдалося під час локального припинення вогню, яке оголосили для порятунку людей з окупованих Олешок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українки.

«П’ять років не була вдома. Сотні разів уявляла, як це буде – повернутися... Режим тиші під час порятунку людей з Олешок дозволив хоч на мить пережити цю мрію наяву», – розповіла Амплєєва.

За її словами, побачивши рідну оселю, вона не заплакала, як очікувала. Натомість поцілувала стіни будинку й почала рятувати речі, які ще можна було забрати, зокрема родинні фотографії та пам’ятні предмети.

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Кадри омріяного повернення додому жительки Херсону
фото: Iryna Amplieieva

Жінка показала понівечений будинок, який належав її родині кілька поколінь. Там жила її бабуся, виросли мама та сестри. У дворі були фруктові дерева, виноград, квіти й город. Тепер, за словами Амплєєвої, територія заросла бур’янами та засипана уламками.

«Мій понівечений, коханий дім. Тут було наше щастя. Тепер усе заросло бур’яном і засипане уламками», – написала вона.

Амплєєва також зазначила, що радіє можливості хоча б ненадовго повернутися до рідної оселі. Водночас вона висловила занепокоєння через ситуацію на лівобережжі Херсонщини. За її словами, російські війська могли використати дні режиму тиші для накопичення техніки й боєприпасів.

Окремо жінка звернулася до людей, які спілкуються з переселенцями з окупованих територій. Вона закликала з розумінням ставитися до тих, хто пережив втрату дому та звичного життя.

«Поруч із вами живуть люди, які втратили величезну частину свого життя і старань. У нас інше відчуття реальності. Інша цінність речей. Інакше натягнуті нерви», – наголосила Амплєєва.

Вона подякувала працівникам «Нової пошти» та провідникам «Укрзалізниці», які допомогли доправити врятовані речі й підтримали евакуйованих у дорозі.

Варто нагадати, що Після завершення гуманітарної операції в окупованих Олешках Херсонської області Росія заявила про домовленості з Україною щодо проведення подібних місій в інших прифронтових населених пунктах. Про це повідомила журналістам російська уповноважена з прав людини Яна Лантратова.

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Теги: війна Олешки перемир'я Херсон

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