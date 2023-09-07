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В Україну повертається спека: синоптикиня назвала дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Україну повертається спека: синоптикиня назвала дату
Спека в Україні протримається до 12-13 вересня
фото з соцмереж

Вікенд 9-10 вересня буде практично ідеальним для роботи та прогулянок на свіжому повітрі, а найближчими днями після них в Україну повернеться спека

Вікенд 9-10 вересня буде синоптично чудовим і практично ідеальним для роботи та прогулянок на свіжому повітрі, а найближчими днями після вихідних в Україну повернеться спека. Такий прогноз на суботу та неділю дала синоптикиня Наталка Діденко.

За словами синоптикині, ранок та вечір будуть «свіжими», а ось вдень очікується суха та сонячна погода.

Температура повітря +20...+25 градусів, на північному сході +18...+22, на півдні до +28 градусів.

Діденко каже, у Києві буде сонячно, +22 градуси.

Зокрема, спека триватиме ще 12-13 вересня. А ось перші дощі в Україні пройдуть разом з атмосферним фронтом 13-15 вересня.

Нагадаємо, сьогодні, 7 вересня, в Україні протримається мінлива хмарність. Разом з тим синоптики прогнозують незначне похолодання.

До слова, синоптики прогнозують перші заморозки на поверхні ґрунту у другій половині вересня.

 

Теги: погода засушлива погода синоптик прогноз погоди

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