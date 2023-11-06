Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада

Удень в західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с

В Україні 6 листопада буде хмарно з проясненнями, температура протягом дня коливатиметься в межах 10-15°. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У понеділок передбачається хмарність з проясненнями. Уночі невеликий дощ пройде в більшості областей. Потягом дня на півдні та сході країни очікуються помірні дощі, на решті території без істотних опадів.

Вітер південний з переходом на західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с. Уночі в більшості областей, а вдень у західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 6° до 11° тепла. На півдні країни очікується до 9-14°.

Удень температура коливатиметься в межах 10-15°. Тепліше буде в південних областях – там температура повітря підніметься до 15-20°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі пройде невеликий дощ, а вдень опадів не передбачається. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі в Київській області температура сягатиме 6-11 градусів, а вдень передбачається 10-15°. У Києві вночі температура повітря становитиме 10°. Протягом дня підніметься до 13-15°.