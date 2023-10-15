Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня

В Україні очікується хмарна погода з проясненнями

У неділю, 15 жовтня, в Україні очікується тепла погода. Однак у деяких регіонах прогнозують дощі та сильні пориви вітру. Про це повідомили в Укргідрометцентру.

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У цей день в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. На заході, півночі та місцями в центральних регіонах вдень передбачаються опади. Найбільш значні опади очікуються в Карпатському регіоні. У решті країни буде сухо. Крім того, у західних областях пориви вітру місцями можуть сягати 15-20 м/с.

На переважній більшості території країни вночі стовпчики термометрів покажуть +8-13°. Найтепліше вночі буде на заході - +9-14°; найхолодніше - у південно-східній частині, де очікуються 5-10° тепла.

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Вдень температура повітря у північних та більшості центральних областей сягатиме +13-18°. У решті країни очікується +18-23°. Тим часом на півдні Одещини погода прогріється до +25°. В Карпатах температура повітря вночі та вдень становитиме 4-9° тепла.

У столиці та області у неділю буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не буде, але вже вдень задощить. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі у Київській області буде 8-13° тепла. Вдень температура повітря підніметься до 13-18° тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 11-13°, а вдень - +14-16°.