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Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада
фото: glavcom.ua

В Україні буде хмарно з проясненнями

1 листопада буде хмарно, вдень також очікується дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У середу очікується хмарність з проясненнями. Уночі дощ пройде в західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом дня пошириться на інші території країни.

Вітер південний з переходом на північно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с. У західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме від 7° до 12° тепла. На півдні країни очікується до 15°. Удень температура коливатиметься в межах 15-20°. У західних, північних та більшості центральних областей стовпчики термометрів покажуть 11-16°.

Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі опадів не очікується, а вдень пройде дощ. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі в Київській області температура коливатиметься в межах 7-12 градусів, а вдень передбачається 11-16°. У столиці температура повітря становитиме 8-10°. Протягом дня підніметься до 13-15°.

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Теги: дощ прогноз погоди погода

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