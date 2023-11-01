Україну охоплять дощі: прогноз погоди на 1 листопада

В Україні буде хмарно з проясненнями

1 листопада буде хмарно, вдень також очікується дощ. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У середу очікується хмарність з проясненнями. Уночі дощ пройде в західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом дня пошириться на інші території країни.

Вітер південний з переходом на північно-західний, досягатиме швидкості до 7-12 м/с. У західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

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Температура повітря вночі переважно становитиме від 7° до 12° тепла. На півдні країни очікується до 15°. Удень температура коливатиметься в межах 15-20°. У західних, північних та більшості центральних областей стовпчики термометрів покажуть 11-16°.

На Київщині хмарно з проясненнями. Уночі опадів не очікується, а вдень пройде дощ. Пориви вітру сягатимуть до 7-12 м/с.

Уночі в Київській області температура коливатиметься в межах 7-12 градусів, а вдень передбачається 11-16°. У столиці температура повітря становитиме 8-10°. Протягом дня підніметься до 13-15°.