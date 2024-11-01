Окупанти повністю захопили Торецьк і Часів Яр? Заява Сил оборони

Росіяни на Донеччині накопичують резерви, боєприпаси та оснащує техніку засобами РЕБ

Окупанти поширюють інформацію про те, що російська армія повністю захопила Часів Яр і Торецьк Донецької області. Однак це повідомлення не відповідає дійсності. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

«У Часовому Яру ворог не перетнув канал, не закріпився. Малі штурмові групи перебігають канал, намагаються закріпитися, і на цей момент вони не мають переваги у цих містах (Часів Яр, Торецьк, – «Главком»), лінія зіткнення стабілізована на цей момент, і вони не просуваються», – зазначила речниця ОТУ «Луганськ».

Речниця зауважила, що Росія змінила свою тактику на фронті: «Вони дещо змінили тактику, якщо говорити про саме застосування малих штурмових груп. Якщо раніше вони штурмували в лоб і втрачали дуже багато живої сили, то зараз сфокусувалися на диверсійно-розвідувальних групах і так званих секретах, коли одна-дві особи перебігають канал, наприклад, у Часовому Яру і ховаються у підвалах, норах та у зруйнованих будинках».

Анастасія Бобовнікова додала, що у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» помітне зниження кількості штурмів окупантів. Однак росіяни накопичують резерви, боєприпаси та оснащує техніку засобами РЕБ.

«Не виключено, що за деякий час, коли вони закінчать підготовку, на нашому напрямку збільшиться кількість штурмів», – наголосила речниця.

Нагадаємо, що у Часовому Яру Донецької області не залишилося жодного вцілілого будинку. Однак в місті ще залишається кілька сотень цивільних людей. Про це розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила Андрій Полухін в ефірі «Донбас. Реалії».

До слова, ворог просунувся в місті Часів Яр, що на Донеччині. Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині і наблизилися до кордонів міста. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.